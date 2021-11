Empresa vai recrutar 15 mil motoristas para entregas de fim de ano

A CargoBR, empresa de tecnologia voltada para o setor logístico, anunciou nesta quarta-feira que está abrindo mais de 15 mil vagas para motoristas trabalharem para a empresa no fim de ano. A empresa funciona como um marketplace de cotação de fretes. Para encontrar a transportadora ideal para cada carga, é necessário apenas acessar o site da empresa, escolher a transportadora desejada, informar o endereço e rastrear a mercadoria. E, é claro, o fim de ano deve trazer um boom de demandas: ao todo, a companhia espera entregar mais de 200 mil pedidos por dia durante o período que vai da Black Friday ao Natal.

"Queremos garantir, aos nosso clientes, qualidade no atendimento e agilidade na entrega. Por isso, estamos investindo na parceria com os motoristas, pois sem eles, não iremos conseguir dar conta do recado", afirma Felipe Itoyama, diretor de operações, em comunicado.

As novas vagas devem abrir num esquema similar ao que motoristas utilizam em aplicativos como Uber. Para se cadastrar, basta baixar o aplicativo "CargoBR Driver". Além disso, devem ter veículo particular, utilitário, de passeio e ter toda a documentação em dia, inclusive a CNH. Após o cadastro, a CARGOBR faz a avaliação dos documentos e aqueles que estiverem regulares recebem as demandas, previamente roteirizadas, direto no aplicativo. Uma vez com o cadastro aprovado, os motoristas receberão os locais e datas para o transporte de entregas.

As oportunidades para os entregadores agregados estão nas regiões metropolitanas de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Florianópolis/SC e Vitória/ES.

De forma geral, a CargoBR oferece soluções para o envio de pequenos volumes até operações dedicadas de alta complexidade, em três linhas de negócio principais: a CargoBR Digital -- essa para a qual os motoristas estão sendo recrutados --, a CargoBR Enterprise, que atende clientes que precisam de coleta recorrente em centros de distribuição, e a CargoBR+, que atende e-commerces, marketplaces e varejo que precisam de uma operação totalmente dedicada. De acordo com declarações da empresa à mídia em junho, a frota atual de carros atrelada à companhia é de 4 mil veículos, que operam em 12 estados.