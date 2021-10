Empresa sul-africana compra minas de níquel e cobre no Brasil

A sul-africana Sibanye Stillwater afirmou nesta terça-feira que comprará a mina de níquel Santa Rita e a mina de cobre Serrote no Brasil por 1 bilhão de dólares, no que será seu maior investimento no setor de metais para baterias.

A mineradora de metais preciosos disse que assinou acordos com afiliadas de fundos assessorados pela Appian Capital Advisory para comprar ambas as minas em dinheiro e 5% de retorno de royalties da fundição sobre potencial futura produção subterrânea em Santa Rita.

A Sibanye, chefiada pelo presidente-executivo Neal Froneman, tem se diversificado em metais, em uma tentativa de transformar a empresa de uma produtora de ouro e platina com foco na África do Sul em uma mineradora global diversificada.

Seu foco principal tem sido nos metais do futuro, pois busca construir credenciais ambientais, sociais e de governança entre os investidores e proteger seu futuro, uma vez que as reservas de ouro em minas sul-africanas são exploradas.

A mudança para metais de bateria começou no início deste ano com a aquisição de uma participação minoritária no projeto de lítio Keliber, na Finlândia, e de uma planta de processamento de níquel na França por um valor total de 113,69 milhões de euros (132,31 milhões de dólares).

No mês passado, também investiu 490 milhões de dólares por uma participação de 50% em uma joint venture com uma empresa dos EUA para desenvolver um projeto de lítio-boro.

A transação de terça-feira irá adicionar dois ativos de produção de baixo custo ao portfólio de metais da empresa e somará imediatamente a seus fluxos de caixa e ganhos, disse a empresa em um comunicado.