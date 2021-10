Essa empresa se inspirou na Volkswagen para fazer prédios mais baratos

É verdade que poucas coisas mudaram na construção civil nas últimas décadas. Mas, no que depender da brasileira Ambar, os canteiros de obras — e todo planejamento por trás do processo — devem passar por uma verdadeira revolução tecnológica. “Esse setor é ineficiente e atrasado porque não há padrão. Nossa ideia é construir casas como a Volkswagen constrói carros”, diz Bruno Balbinot, CEO.

Se a construtech já caminhava a passos largos para conquistar espaço entre as incorporadoras desde a criação, em 2013 — com aportes de TPG, Igah e Endeavor Catalyst em duas rodadas de investimentos —, as metas se tornaram mais ambiciosas com a aquisição da AutoDoc, especialista no desenvolvimento de softwares e soluções digitais, por 76 milhões de reais (mais de 24 milhões de reais em earn-out).

“Além de uma base de clientes muito qualificada, demos um passo muito sólido para criar o ecossistema para que as construtoras possam acessar tudo em somente uma plataforma e integrar o gerenciamento sem tanto esforço humano. Havia soluções fragmentadas. Se eram dez aplicativos e muitas pessoas para controlar tudo isso, agora, ofereceremos tudo unificado, com um mesmo login”, diz Balbinot.

Não é difícil entender a inspiração do executivo, que começou a carreira dentro do grupo alemão e viu como funciona a fabricação com plataforma modular. No mundo automotivo, diferentes modelos têm peças compartilhadas para reduzir os custos, ainda que isso não fique nítido para o consumidor. É por isso que o Audi Q3, um SUV premium, utiliza praticamente a mesma estrutura do VW Polo.

Essa transformação tem um objetivo claro: reduzir custos e otimizar todos os processos das construções — ainda que também tenha outros efeitos, como a diminuição de resíduos e padronização da qualidade das obras. Como? Produzindo todas as estruturas na fábrica de São Carlos (SP), que saem de lá prontas para a instalação, inclusive com tubulações e fiações elétricas. Em poucas palavras, é um Lego.

“Nós aprendemos a vender tecnologia para as construtoras, que precisam ver vantagens de custos logo no primeiro dia. Não adianta falar que o benefício virá daqui três anos. Tanto que nosso processo reduz gastos em até 15% diretamente e 30% indiretamente. Com a AutoDoc, vamos um passo além e, quando acaba o projeto, o desenho é enviado diretamente para cotação e fabricação”, afirma o CEO.

Nos últimos oito anos, foram entregues cerca de 21.000 obras em todo o país e, atualmente, a empresa tem 1.500 canteiros de andamento — com 500 construtoras na base de clientes. Só que a possibilidade de crescimento é ainda maior: há demanda de 1 milhão de unidades ao ano, mas são produzidas menos de 600.000 unidades. E, como resultado, o faturamento já é de 185 milhões de reais em 2021.

Ainda não há previsão de quanto a Ambar crescerá após a aquisição da AutoDoc, mas o mercado vê com bons olhos essa movimentação. Tanto que a empresa já programou a terceira rodada de investimentos para o próximo mês e deverá receber mais de 150 milhões de reais em novos aportes. Paralelamente, a construtech também prepara a governança para abrir o capital e expandir a outros mercados.

“Do ponto de vista de governança, estamos nos preparando para ser uma empresa pública, só que ainda não sabemos quando isso deverá acontecer. Será um movimento importante, porque ainda estamos no começo, apesar de sermos grandes. Nosso setor está passando pelo mesmo processo que deu origem às fintechs e healthtechs. Podemos ser o principal player e temos posição privilegiada”, diz o CEO.

Uma coisa é certa: não há nenhuma intenção de se tornar uma incorporados — apesar de controlar todas as etapas de construção e gerenciamento das obras. E há um bom motivo para isso, já que a intenção é expandir a Ambar como fornecedora de tecnologias e soluções para as companhias do mercado, sem ter preocupações como pensar nos terrenos e desenvolver produtos do ponto de vista imobiliário.