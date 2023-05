Empresa se torna referência em ajudar brasileiros a tirar cidadania europeia

Do século 19 até a década de 1930, aproximadamente 1,5 milhão de italianos e 1,6 milhão de portugueses se instalaram no Brasil. Eles geraram, respectivamente, 35 milhões e 25 milhões de descendentes. São 60 milhões de cidadãos brasileiros que agora, na medida em que o século 21 avança, podem fazer o caminho inverso: solicitar cidadania europeia, seja para morar, trabalhar, estudar ou proporcionar um futuro melhor para os filhos.

O número de cidadãos que têm conquistado a cidadania europeia aumentou oito vezes desde 2018. Ao todo, 75% dos processos foram movidos junto às autoridades de Portugal e Itália – que são o segundo e o sexto país com mais brasileiros vivendo no exterior. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre o processo de cidadania.

Localizar as certidões de pais e avós, ou mesmo bisavós, pode representar um desafio, de fato. Por isso, a empresa mantém pesquisadores atuando diretamente na cidade de Braga, em Portugal, e em Roma, na Itália. “Oferecemos o serviço de consulta do histórico. Quando o vínculo fica documentado, acionamos advogados vivendo nos dois países e devidamente matriculados às ordens profissionais locais”, diz Aguiar. “Por isso, quando entramos com o pedido, alcançamos perto de 100% de sucesso.”

Quem pode pedir dupla cidadania?

Descendentes de italianos, sem distinção de geração. Já no caso de Portugal, a cidadania pode ser pedida até os netos. Ainda assim, nas duas situações, como a cidadania se aplica aos filhos, eles podem transferir seus direitos de geração para geração.

Como comprovar a descendência?

“A busca genealógica é um serviço qualificado, que se apoia na busca por certidões, no Brasil e no exterior”, explica Aguiar. “O Cartório Brasil Europa desenvolve este trabalho sem que a pessoa precise deixar o país”.

A empresa presta serviços nas áreas de nacionalidade portuguesa, nacionalidade italiana, vistos de residência para Portugal, revisão de sentença estrangeira, imigração, investimentos estrangeiros, comércio internacional, direito internacional, buscas de certidões em Portugal e Itália – e imigração para os Estados Unidos.