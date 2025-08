Empresa paga US$ 75 mil para quem viajar pelos EUA e postar tudo nas redes sociais

A Chameleon Coffee está oferecendo uma oportunidade única para quem ama viagens, café e redes sociais. A empresa pagará um salário anual de US$ 75 mil para dois sortudos que viajarem pelos Estados Unidos promovendo a marca.

Além do salário generoso, os contratados receberão assistência médica, odontológica e oftalmológica, moradia durante as viagens e um valor diário para alimentação. A vaga também inclui acesso ilimitado ao café da marca.

Para concorrer, os interessados devem atender aos seguintes critérios:

Ter mais de 21 anos.

Possuir um histórico de direção sem incidentes.

Ser um criador de conteúdo experiente.

Ter um “espírito nômade” e disposição para viagens frequentes.

Produzir um vídeo explicando por que deseja o emprego.

Mais do que uma viagem, é uma estratégia de marketing

A marca de cafés não está apenas contratando funcionários. Essa é uma estratégia clara (e muito bem executada) de marketing de experiência.

Ao documentar as viagens e paradas estratégicas em eventos, como o SXSW 2025, em Austin, os membros dessa aventura têm a missão de transformar o café (produto principal da marca) em uma vivência cultural e social.

Os embaixadores não apenas promoverão a marca, mas também criarão conteúdo que conecta emocionalmente com os consumidores, elevando o reconhecimento e o desejo pelos produtos e serviços da empresa.

Marcas precisam criar experiências

"As marcas mais fortes não vendem apenas produtos, mas também criam experiências e conexões emocionais com seus consumidores", explica Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios.

Essa abordagem, segundo o especialista, tem transformado o marketing moderno. Nessa dinâmica, o foco vai além da oferta de um produto: trata-se de criar histórias que ressoam com o público e deixam um impacto duradouro. Confiança e a identificação são elementos-chave nesse processo.

"Quando o público conhece, confia e se identifica com a sua marca, fica mais fácil convertê-lo em cliente" Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios

Na prática, isso significa que uma marca não pode ser apenas funcional; ela precisa ser aspiracional e se conectar com os valores e desejos do consumidor.

Por trás dessa conexão emocional está o poder do branding – que é o processo de construir a identidade de uma marca, tornando-a reconhecível e desejada pelos consumidores. Segundo Cirino, isso é fundamental para o sucesso.

"O branding bem feito não só fortalece a marca, como potencializa os resultados de performance, tornando cada campanha mais eficiente", afirma.

Novo cenário do marketing cria uma oportunidade profissional

No entanto, no novo cenário do marketing, criar essas conexões e experiências não é mais um jogo de intuição ou sorte. Dados e tecnologia também desempenham papeis cruciais. "O líder da nova era do marketing não dá mais tiro no escuro – ele testa, otimiza e cuida da reputação de uma marca."

Essa revolução está abrindo espaço para novos talentos no mercado.

Para o especialista, o marketing de hoje exige profissionais que saibam combinar criatividade com análise de dados, que entendam a importância de construir uma marca autêntica e que estejam preparados para implementar estratégias escaláveis. A questão é: como se tornar esse profissional?

