Empresa gaúcha de motos elétricas vai investir R$ 500 milhões em fábrica em Santa Catarina

A Auper, empresa gaúcha especializada em tecnologia e mobilidade elétrica, vai inaugurar em setembro sua fábrica em Santa Catarina, no Perini Business Park, em Joinville – considerado o maior parque empresarial multissetorial da América do Sul.

Na unidade serão fabricadas três versões de motos elétricas do seu modelo Auper 600 CE, sendo a primeira delas a Edição de Fundador, com 100 unidades já reservadas. Para a nova estrutura estão previstos investimentos de R$ 500 milhões até 2027, com a geração de aproximadamente 200 empregos diretos. A data oficial do evento será anunciada nos próximos dias.

De acordo com a direção, Santa Catarina foi escolhida para o empreendimento por ser um hub industrial forte, em especial no setor automotivo, e ter se tornado referência em inovação e tecnologia para empresas e startups. O estado conta com uma excelente infraestrutura, acesso a laboratórios e centros de pesquisas de universidades referência e incentivos fiscais relevantes.

“Um dos grandes diferenciais estratégicos da empresa será a oferta de um produto 100% nacional, em um mercado em que as motos geralmente são montadas na Zona Franca de Manaus, com componentes estrangeiros, normalmente originários da Ásia”, ressalta Silvio Rotilli Filho, CEO e cofundador da Auper.

Nesta primeira fase, a nova unidade estará focada em produzir a Edição de Fundador, que já está com as reservas esgotadas. “Foi algo espetacular, abrimos a reserva no site da companhia à meia-noite do dia 1° de abril de 2025 e, em menos de 8 minutos, se esgotaram”, comemora o executivo, lembrando que, para esta edição, serão fabricadas apenas 100 unidades.

Esse modelo é a versão mais rápida e mais potente da marca, que ainda conta com o Modelo de Base e o de Bateria Estendida. A Edição de Fundador tem como principal diferencial a aceleração rápida: indo de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos e atingindo até 170 km/h. O torque do motor é de 200 Nm e da roda é de 1.000 Nm, além de possuir potência de 68 cv (50 kW) e cor exclusiva inspirada nas dunas brasileiras.

As motos chegarão ao mercado com uma relação custo-benefício bem atrativo: 600 CE - Edição de Fundador, a partir de R$ 49,9 mil, 600 CE - Modelo de Base, a partir de R$ 25,9 mil, e a 600 CE - Bateria Estendida, a partir de R$ 34,9 mil. Os dois últimos modelos estarão disponíveis para os consumidores apenas em 2026.

Os planos da companhia serão divididos em estágios, onde a produção em escala terá início em 2026. Em uma primeira etapa, a ser concluída ainda em 2025, a Auper validará em definitivo o produto no mercado, por meio da produção e entrega das 100 unidades da 600 CE - Edição de Fundador, reservadas pelos consumidores no site da marca no último mês de abril. A fábrica terá capacidade para produzir até 1,5 mil motos por mês, meta estipulada para 2027, ano em que a empresa projeta alcançar uma receita de R$ 450 milhões.

Números do setor

Até abril deste ano, as motos elétricas vendidas no Brasil ultrapassaram a marca de 650 mil unidades. Com isso, o mercado alcançou um novo patamar ao emplacar 849.946 motocicletas no país, segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) reportados no início de junho de 2025.

A Fenabrave sinaliza ainda que, nos primeiros cinco meses de 2025, foram emplacadas 4.803 unidades eletrificadas, que representam menos de 0,5% do mercado total. Mesmo assim, o mercado deste tipo de moto cresceu 73% se comparado aos números apurados no ano anterior.

De acordo com a Abraciclo, associação que representa as montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus, em 2023, as elétricas representaram 0,53% do mercado total. Já em 2024, essa parcela caiu para 0,42%. No primeiro quadrimestre deste ano, no entanto, a participação subiu para 0,6%. Enquanto o mercado total de motos cresceu 9% entre janeiro e abril, o segmento elétrico avançou 81,2%.

Quem é a Auper

A Auper foi fundada em Porto Alegre por Silvio Rotilli Filho, Alan Dorneles Callegaro e David Ofori-Amoah em 2020 e nasceu com o objetivo de oferecer um veículo feito para o brasileiro, que fosse tecnológico, seguro, com conforto, autonomia e preço justo para todos os amantes de duas rodas, sem grandes impactos para o meio ambiente.

A empresa investiu fortemente no desenvolvimento de um software que permite, entre outras coisas, empregar mais segurança aos condutores. Através dele, é possível entender o status de cada componente da moto e atuar com manutenção preditiva, além de possibilitar não só o rastreamento em tempo real do veículo, mas também o seu travamento e bloqueio dos componentes principais em caso de roubo.

“Uma moto elétrica não pode seguir a mesma lógica das motos a combustão. É uma transformação completa, e só uma empresa com foco real em tecnologia consegue liderar essa mudança de verdade.”, afirma Rotilli.