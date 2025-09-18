Empresa de tecnologia financeira com seis anos dobra sua receita anual para US$ 700 milhões

Fundada em 2019, a empresa de tecnologia financeira Ramp ultrapassou em janeiro de 2025 a marca de US$ 700 milhões em receita anual. Em menos de três anos de operação, a empresa já havia atingido US$ 100 milhões; em 2023, saltou para US$ 300 milhões; e agora mais que dobrou esse número em apenas 18 meses.

Eric Glyman, CEO e cofundador, destaca que a companhia já representa “entre 1% e 2% do mercado de cartões dos EUA”, resultado impressionante para uma startup jovem e, ao mesmo tempo, sinal de que ainda há amplo espaço para crescer. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui

A estratégia de reinvestir em vez de lucrar

A Ramp ainda não é lucrativa, mas isso é uma escolha. Glyman afirma que a empresa poderia gerar lucro rapidamente, porém prefere reinvestir em desenvolvimento e melhora dos seus produtos.

Esse posicionamento difere do padrão de muitas empresas de software e fortalece a tese de crescimento em longo prazo. Com uma recente extensão da Série D, que trouxe US$ 150 milhões adicionais liderados pela Khosla Ventures e pelo Founders Fund, a companhia mantém liquidez para sustentar esse modelo.

Diversificação das fontes de receita

O modelo de negócios da Ramp é diversificado:

Taxas de intercâmbio sobre cada transação feita com cartões da marca.

Tarifas de pagamentos de contas e receitas de SaaS da versão Plus .

Câmbio em operações internacionais.

Afiliados , como reservas de viagens por meio de seu produto de turismo.

Produto de Tesouraria , que amplia ganhos via spread em fundos de clientes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Essa diversificação reduz riscos de dependência e cria múltiplos motores de crescimento.

Avaliação bilionária e expansão

Em março de 2025, a Ramp anunciou que praticamente dobrou sua avaliação, saltando de US$ 7,65 bilhões para US$ 13 bilhões após uma venda secundária de ações para alguns fundos.

Com mais de 1.000 funcionários ao fim de 2024 e solidez de capital — mais de US$ 1,2 bilhão levantados em capital próprio e US$ 700 milhões em dívidas desde sua fundação —, a empresa consolida posição entre as fintechs de maior destaque no mercado.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS