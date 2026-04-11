Empresa de energético do interior de SC desafia gigantes e fatura R$ 1,8 bilhão

O mercado brasileiro de bebidas energéticas movimenta bilhões de reais ao ano e, por décadas, foi dominado por duas marcas globais: Red Bull e Monster.

Quem chegou para mudar esse equilíbrio não veio de São Paulo nem do exterior.

A Baly Brasil, fundada em Tubarão, cidade de 115 mil habitantes no sul de Santa Catarina, fechou 2025 como líder de vendas no país, com 34,9% de participação de mercado — contra 30,3% da Monster, segundo a ScannShare, da Scanntech.

E, pela primeira vez, a empresa revela o número que está por trás dessa virada: 1,8 bilhão de reais em faturamento no ano passado.

Com isso, a Baly se transforma em um caso raro no setor de bebidas nacional: uma empresa familiar, do interior, que em menos de duas décadas construiu uma operação capaz de superar multinacionais com musculatura global.

A projeção para 2026 é fechar o ano com 2,5 bilhões de reais.

"A Baly conquistou relevância no mercado brasileiro e internacional, e isso carrega uma responsabilidade enorme", afirma Jânio Nandi Cardoso, um dos diretores da empresa. "Crescer nesse ritmo significa gerar empregos, movimentar economias locais e mostrar que uma empresa nacional pode competir e liderar frente às multinacionais."

O caminho até aqui exige uma expansão de produção na mesma proporção.

A empresa produziu 205 milhões de litros em 2024, saltou para mais de 550 milhões em 2025 e projeta alcançar 1 bilhão de litros a partir de 2026 — o que levou à compra de um novo parque industrial de 500.000 metros quadrados em Araranguá, também no interior de Santa Catarina.

Como a Baly chegou à liderança

A estratégia que colocou a Baly no topo combina três pilares: sabores variados, produção nacional com distribuição eficiente e escuta ativa dos pontos de venda.

Entre 2022 e 2025, a empresa cresceu 42%, o dobro do mercado de energéticos no Brasil, que avançou 21% no mesmo período, segundo a NielsenIQ.

Em 2025, a Baly liderou o mercado em volume de vendas em quatro meses: março, abril, julho e dezembro.

"A produção nacional nos dá agilidade e preço competitivo. Isso democratizou o consumo de energético e permitiu que a gente atendesse uma demanda que as grandes marcas não olhavam", diz Dayane Titon Cardoso, diretora comercial e de marketing da empresa.

Um exemplo dessa lógica foi a percepção da ausência de um energético sabor Maçã Verde, muito usado por bartenders em drinques.

A Baly identificou a lacuna nos pontos de venda e lançou o produto, que rapidamente se tornou um dos mais vendidos. "Estamos gastando bastante sola de sapato para saber o máximo de necessidade que o cliente tem, e o ponto de venda dá muitas informações, da necessidade às ausências", diz Dayane.

Dayane Titon Cardoso, diretora de Marketing e Comercial da Baly Brasil (Leandro Fonseca /Exame)

Qual é a história do maior energético brasileiro

Se hoje o energético é o carro-chefe, a trajetória da Baly começou com outra proposta. Quando Mário e Jânio Cardoso fundaram a empresa, em 1997, o foco era a comercialização de cachaças e vinhos, atividade que seguiu por mais de uma década.

A guinada veio em 2009, durante o Carnaval, quando a Baly lançou energéticos em embalagens PET, uma inovação em um mercado ainda concentrado em latinhas.

"A chegada das garrafas PET às prateleiras democratizou a bebida entre novos consumidores, especialmente nos grupos de amigos e famílias", afirma Dayane.

A estratégia funcionou. O energético assumiu a liderança no portfólio da empresa e as bebidas alcoólicas foram gradualmente deixadas de lado — até 2017, quando a Baly voltou ao segmento com uma linha de cervejas.

No mesmo ano, Dayane e Mário Júnior Cardoso assumiram a gestão com foco na leitura do mercado e no atendimento às novas demandas dos consumidores.

"Durante a pandemia, isso ficou muito claro. Fomos lançando vários sabores diferentes, e todos com aderência do público", diz Dayane.

A nova fábrica e os 1.000 empregos prometidos

Para sustentar o salto de produção, a Baly adquiriu um complexo industrial de 500.000 metros quadrados em Araranguá, com 100.000 metros quadrados de área construída — a quarta planta da companhia.

A unidade foi comprada da Alliance One Brasil e deve entrar em operação no segundo semestre de 2026.

Com ela, a empresa projeta criar cerca de 1.000 novos postos de trabalho diretos. Hoje, a Baly gera 1.500 empregos diretos e mais de 5.000 considerando os indiretos.

Foi a segunda aquisição em menos de um ano. A empresa havia adquirido, em setembro de 2025, as instalações da Itagres Revestimentos Cerâmicos, também em Santa Catarina, para reforçar a operação logística.

Quais são os desafios de manter o topo

Liderar o mercado em volume não garante liderança permanente. O setor de energéticos tende à concentração, e as multinacionais que a Baly superou operam com estruturas globais de marketing, distribuição e capital.

Para seguir competindo, a empresa precisa escalar produção sem perder eficiência — e sem se afastar da lógica que a fez crescer: atenção ao ponto de venda, inovação constante no portfólio e preço competitivo.

"A liderança é só o começo de uma nova fase. Crescer exige decisões rápidas, planejamento de longo prazo e coragem de seguir fazendo diferente", diz Dayane.