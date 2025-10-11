Empresa de Elon Musk registra quase 800 violações ambientais em Nevada, diz site

A Boring Company, empresa de infraestrutura e construção de túneis fundada por Elon Musk, é acusada de ter cometido quase 800 violações ambientais em Nevada, segundo um relatório divulgado pela ProPublica. As irregularidades teriam ocorrido mesmo após a companhia firmar um acordo com autoridades estaduais em 2022 para melhorar o cumprimento das normas ambientais.

De acordo com o levantamento, as violações incluem escavações não autorizadas, descarte de água não tratada em vias públicas e ausência de cercas de contenção de lodo. Também foram registradas situações em que terra e sedimentos de canteiros de obras foram arrastados para estradas próximas.

Reguladores reduziram multa de US$ 3 milhões para US$ 242 mil

A Divisão de Proteção Ambiental de Nevada (NDEP) informou que as penalidades poderiam ultrapassar US$ 3 milhões, mas foram reduzidas para US$ 242.800 após o agrupamento de algumas infrações. O órgão afirmou que a multa aplicada “representa uma penalidade razoável que ainda serve para coibir novas violações”.

Cerca de 100 das supostas infrações ocorreram depois do acordo de 2022, que obrigava a Boring Co. a seguir as regras de segurança e meio ambiente do estado.

A empresa trabalha na expansão de uma rede de túneis sob Las Vegas, que atualmente conta com alguns quilômetros de extensão e deve chegar a 68 milhas (109 quilômetros), conectando 104 estações.

As obras, porém, enfrentam outros contratempos. Em setembro, os trabalhos no túnel que ligará o sistema ao aeroporto da cidade foram interrompidos após um acidente em que um funcionário sofreu um ferimento grave ao ficar preso entre dois tubos de mais de um metro de diâmetro.