Empresa de Bill Gates quer construir reator nuclear para concorrer com China e Rússia

A TerraPower, empresa fundada por Bill Gates, disse que planeja começar a construir a primeira de uma nova geração de usinas nucleares nos Estados Unidos em junho, entrando de vez na corrida do setor contra China e Rússia para desenvolver e exportar reatores de baixo custo. As informações são do Financial Times.

Chris Levesque, CEO da TerraPower, disse ao Financial Times que a empresa solicitará este mês uma licença de construção aos órgãos reguladores dos EUA para seu reator.

Ele disse que os reatores da marca Natrium da empresa poderiam ser construídos pela metade do custo dos reatores tradicionais resfriados a água, que têm sido a "cara" do setor de energia nuclear desde meados do século 20.

A TerraPower, que levantou quase US$ 1 bilhão (US$ 1,5 bilhão) em financiamento privado, assinou um acordo com a Emirates Nuclear Energy Corporation em dezembro para explorar o uso de reatores Natrium para gerar eletricidade e produzir hidrogênio nos Emirados Árabes Unidos.

O governo dos EUA prometeu fornecer até US$ 2 bilhões à empresa para concluir o trabalho na primeira usina da TerraPower em Kemmerer, Wyoming.

Grande parte do trabalho inicial de construção estava relacionada à atividade não nuclear devido ao projeto inovador do reator Natrium, disse Levesque, acrescentando que a TerraPower planeja colocar a usina em operação em 2030.

O reator Kemmerer serviria como um projeto de demonstração, mas se tornaria uma usina comercial em escala real após a conclusão. A TerraPower e seu parceiro de serviços públicos PacifiCorp — uma unidade da Berkshire Hathaway de Warren Buffett — disseram em outubro de 2022 que estudariam a viabilidade de implantar outros cinco reatores Natrium até 2035.