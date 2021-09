Empresa de Bill Gates assume controle do Four Seasons por US$ 2,2 bi

A Cascade Investment, de Bill Gates, está assumindo o controle do grupo hoteleiro Four Seasons com a compra de cerca de metade das ações do príncipe saudita Alwaleed bin Talal por 2,21 bilhões de dólares, disse a operadora nesta quarta-feira.

A Cascade comprará 23,8% das ações do príncipe no Four Season e chegará a 71,3% de participação, avaliando a rede de hotéis em 10 bilhões de dólares.

O príncipe, por meio do veículo de investimento Kingdom Holding, manterá as ações restantes, disse o Four Season.

Embora o príncipe tenha ações em muitas empresas, como o Citigroup e a plataforma de transporte por aplicativo Lyft, sua empresa de investimentos tem vendido ações em hotéis nos últimos 10 anos.

O príncipe Alwaleed foi solto no começo de 2018 após ser detido no hotel Ritz-Carlton de Riyadh ao lado de vários outros membros da realeza, autoridades e empresários, em meio a uma campanha anti-corrupção da Arábia Saudita.

Em entrevista à emissora Fox News no final daquele ano, o príncipe disse que a sua detenção foi perdoada e esquecida.

A Kingdom Holding disse que usará os recurso da venda para futuros investimentos e pagamento de empréstimos pendentes.

A Cascade se recusou a comentar além do comunicado. A empresa investiu pela primeira vez no Four Seasons em 1997.

A operadora do hotel administra 121 propriedades e tem mais de 50 projetos em andamento.

A Sharp manterá sua fatia de 5% como parte do acordo.

