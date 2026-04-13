Empresa cresce R$ 1 bilhão em 12 meses e cria IA que faz trabalho de 60 pessoas

Depois de faturar R$ 460 milhões em 2024, a empresa de tecnologia UP2Tech registrou receita de R$ 1,5 bilhão em 2025. O crescimento de R$ 1 bilhão em apenas um ano veio junto com investimentos em tecnologia para suas operações de comércio eletrônico, entre eles a criação de uma nova plataforma de análise de mercado usada dentro da própria empresa.

Criada em 2014, a UP2Tech atua principalmente na distribuição de eletrônicos e em operações de comércio eletrônico voltadas ao mercado B2B e B2C. A empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na segunda posição entre companhias com receita entre 300 milhões e 600 milhões de reais.

O avanço do faturamento ocorre ao mesmo tempo em que a empresa inicia um processo de expansão internacional. Em 2025, a companhia abriu uma filial no México, primeiro passo de um plano de internacionalização. A operação recebeu investimento inicial de R$ 25 milhões e faz parte de uma estratégia de crescimento de cinco anos. O plano prevê a presença da empresa em 18 países da América Latina, além de Estados Unidos e Canadá até 2030.

Batizada de DaVinci, a nova ferramenta da empresa acompanha anúncios de concorrentes, analisa preços e monitora promoções em marketplaces. O sistema foi criado para apoiar decisões de venda em ambientes digitais, onde vários vendedores podem disputar a comercialização do mesmo produto dentro de um único anúncio.

"O crescimento do faturamento de 2024 para 2025 reflete uma combinação de execução consistente, ganho de escala e maior aderência das nossas soluções às demandas do mercado. É um resultado que mostra que estamos no caminho certo, com uma estratégia bem alinhada e capacidade de capturar oportunidades mesmo em um cenário desafiador", afirma o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, conhecido como Kalu.

Plataforma faz o trabalho de 60 funcionários

O desenvolvimento da plataforma ocorreu ao longo dos últimos anos em um projeto interno de pesquisa e desenvolvimento, com participação de equipes de engenharia, ciência de dados e especialistas em operações de e-commerce.

Segundo Kalu, em muitos casos, vários vendedores oferecem exatamente o mesmo produto dentro de um único catálogo. A disputa acontece principalmente por preço e por participação em campanhas promocionais. Mudanças podem ocorrer em intervalos de poucos minutos. Nesse cenário, acompanhar manualmente as movimentações do mercado pode se tornar difícil para equipes comerciais.

A plataforma monitora essas mudanças continuamente. O sistema acompanha catálogos de produtos, identifica vendedores concorrentes e analisa os preços praticados no mercado. Com base nesses dados, a ferramenta sugere ou executa ajustes na estratégia de venda.

Um dos focos da tecnologia é ajudar na disputa pela chamada BuyBox, o espaço principal de compra dentro de um anúncio em marketplaces e que concentra grande parte das vendas de um produto.

“A dinâmica dos marketplaces mudou muito nos últimos anos. O volume de dados cresceu e as decisões precisam ser tomadas em intervalos cada vez menores”, afirma Kalu.

Neste momento, a tecnologia é usada apenas pela própria UP2Tech, mas a intenção é fornecê-la a outras empresas no futuro.

Automação de análise de preços e promoções

Além de acompanhar concorrentes e preços, a plataforma também analisa promoções e mede o impacto dessas campanhas sobre a margem dos produtos. O sistema acompanha o desempenho das estratégias após mudanças de preço ou participação em campanhas. A ferramenta também cruza dados de mercado com informações internas da empresa para indicar cenários de competitividade.

Outro uso da tecnologia está no apoio às áreas de compras. Ao cruzar dados de preço, margem e concorrência por produto, o sistema consegue indicar custos-alvo e apontar oportunidades de negociação com fornecedores.

Segundo a UP2Tech, a automação dessas tarefas pode representar um ganho de eficiência equivalente ao trabalho de cerca de 60 colaboradores. Isso corresponde a aproximadamente 480 horas diárias de atividades como monitoramento de concorrentes, análise de preços e avaliação de promoções.

De acordo com a empresa, a automatização dessas rotinas também pode gerar uma economia superior a R$ 3 milhões por ano em custos operacionais.

Expansão para outros marketplaces

Hoje, a plataforma opera principalmente dentro do marketplace da Mercado Livre. A empresa afirma que trabalha para ampliar o uso da tecnologia para outros canais de venda, incluindo a Amazon.

A próxima etapa do projeto inclui o desenvolvimento de recursos de análise preditiva e maior integração com áreas como definição de preços, gestão de portfólio e planejamento comercial.

“Hoje as empresas precisam acompanhar concorrentes, promoções e mudanças de preço quase em tempo real. Quando esse processo depende apenas de análise manual, muitas oportunidades acabam sendo perdidas ou avaliadas tarde demais”, afirma Abreu.

Como a UP2Tech começou

Formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Kalu construiu uma carreira em multinacionais como Lucent e Alcatel. Em 2008, abriu sua primeira empresa, a Network On, focada em equipamentos para telecomunicações.

Após vender a empresa, Abreu liderou uma joint venture com a americana CTDI, onde geriu operações no Brasil e participou de conselhos nos Estados Unidos. Em 2014, decidiu começar de novo, com a fundação da UP2Tech.

A UP2Tech surgiu com foco na distribuição de produtos de telecomunicações, atendendo operadoras e provedores de internet. O mercado, no entanto, exigia diversificação. Kalu expandiu para o e-commerce, fornecendo produtos diretamente ao consumidor final.

O maior desafio veio em 2016. Sem acesso a crédito, a empresa operava com capital próprio. Mesmo assim, cresceu, apoiando-se em parcerias estratégicas com marcas como TP- Link e Huawei.

Em 2018, a trajetória sofreu uma pausa. Kalu enfrentou um burnout. "Parei por cinco meses. Reorganizei minha saúde e os rumos da empresa", disse à Exame em 2024. Após essa fase, a UP2Tech iniciou um ciclo de crescimento.

O sucesso no mercado de games

A entrada da UP2Tech no mercado de games consolidou seu papel como uma das maiores distribuidoras do Brasil. Em 2023, a empresa registrou um marco durante a Black Friday, vendendo mais de 2 mil consoles PlayStation 5 em 1 hora no Mercado Livre.

Além disso, a UP2Tech se tornou distribuidora oficial de marcas como Sony, Nintendo e Microsoft, ampliando seu portfólio para incluir consoles, acessórios e jogos.

O foco em logística eficiente e parcerias com marketplaces garantiu uma presença de destaque. Em 2024, a empresa foi a terceira maior vendedora do PlayStation 5 no Brasil, ficando atrás apenas da Amazon e da Kabum.

"Conseguimos alinhar bons fornecedores, um sistema logístico eficiente e tecnologia de precificação em tempo real para garantir competitividade", afirma Kalu.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

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