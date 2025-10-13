Empresa chinesa e IPT fecham parceria para desenvolver caminhões a hidrogênio no Brasil

Em 9 de outubro, a empresa chinesa de tecnologia de hidrogênio Weishi Energy e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver e testar tecnologias de hidrogênio em veículos pesados no Brasil.

O acordo foi oficializado durante a inauguração do novo laboratório de energia de hidrogênio do IPT, o LabH 2.

A cooperação prevê pesquisas conjuntas sobre segurança, confiabilidade e viabilidade da energia de hidrogênio aplicada a caminhões pesados.

Segundo o acordo, a Weishi Energy, especializada em tecnologia de células de combustível de hidrogênio, unirá esforços com o IPT, que traz capacidade de pesquisa científica, para promover a comercialização dessa tecnologia no setor de transporte pesado brasileiro.

Laboratório possui estações de reabastecimento

Fundado em 1899, o IPT é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. O instituto atua em diversas áreas de pesquisa, incluindo energia, materiais e edificações, e desenvolve uma cadeia completa de inovação, da pesquisa básica à verificação experimental.

O LabH₂ possui estações de reabastecimento de hidrogênio de 70 MPa e 35 MPa e oferece suporte técnico integral para a parceria.

Vice-governador de SP testa caminhão movido a hidrogênio

A cerimônia de inauguração atraiu cerca de 1.000 convidados, entre representantes do governo de São Paulo, jornalistas, pesquisadores do IPT e clientes da indústria.

Durante o evento, foi apresentado um caminhão pesado movido a hidrogênio, com sistema de energia fornecido pela Weishi Energy.

O vice-governador Felício Ramuth testou o veículo e destacou a importância do desenvolvimento de energia limpa no Brasil, afirmando que o governo incentiva pesquisas e aplicações de tecnologias como a do hidrogênio para promover crescimento econômico e sustentabilidade ambiental.

A parceria marca um passo estratégico na internacionalização da Weishi Energy e na expansão do uso de caminhões pesados a hidrogênio no Brasil e na América do Sul, contribuindo para a transformação energética global e o avanço do transporte verde