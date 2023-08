Empresa chinesa de medicamentos concede direitos de uso de remédio para americanos

A empresa chinesa Hengrui Medicine divulgou, na segunda-feira, 14, um comunicado em que informa sobre a assinatura do contrato de licenciamento do medicamento SHR-1905 com a One Bio, Inc., dos Estados Unidos.

A Hengrui Medicine licenciou o projeto de injeção do SHR-1905, um novo medicamento de Classe 1 com direitos de propriedade intelectual independentes, para a One Bio Inc. A empresa americana receberá o direito exclusivo de desenvolver, fabricar e comercializar o SHR-1905 mundialmente, exceto na região da grande China. Além disso, pagará à Hengrui Medicine um adiantamento de US$ 25 milhões, que incluem US$ 21,5 milhões para o pagamento inicial e um pagamento de curto prazo de US$ 3,5 milhões mediante o fornecimento de um determinado número de amostras para o primeiro estudo clínico de Fase II do SHR-1905 no exterior.

Com base na aprovação do primeiro produto no mercado e nas vendas líquidas anuais reais do SHR-1905 nos EUA, no Japão e em um número acordado de países europeus, respectivamente, a One Bio pagará à Hengrui um total de até US$ 1,025 bilhão relacionados à pesquisa e desenvolvimento e vendas, assim como uma comissão por atingir uma porcentagem de dois dígitos das vendas líquidas anuais.

O SHR-1905 é um anticorpo monoclonal contra a linfopoietina do estroma tímico (TSLP), é uma citocina produzida principalmente por células epiteliais e se manifesta na pele, pulmões, timo e mucosa intestinal. O anticorpo bloqueia a liberação de citocinas inflamatórias e inibe a sinalização inflamatória posterior, melhorando os estados inflamatórios e controlando a progressão da doença. O anticorpo foi desenvolvido independentemente pela Hengrui Pharmaceuticals e sobre o qual a Hengrui Medical tem direitos de propriedade intelectual.

O medicamento foi aprovado pela Administração Estatal de Medicamentos em maio de 2021 para a realização de testes clínicos para asma. Em maio de 2023 recebeu a aprovação para a realização de testes clínicos para a indicação de sinusite crônica com pólipos nasais, ambos atualmente na fase clínica II. Até o momento, aproximadamente US$ 8 milhões foram investidos em despesas de pesquisa e desenvolvimento para projetos relacionados ao SHR-1905.

A Hengrui Medicine informou em um comunicado que a assinatura desse acordo ajudará a ampliar o mercado internacional para o medicamento SHR-1905 e oferecerá opções terapêuticas de alta qualidade para pacientes em todo o mundo, além de fortalecer a marca da empresa no exterior.

A Hengrui Medicine tem 13 medicamentos inovadores desenvolvidos e dois medicamentos inovadores introduzidos por cooperativas aprovados e comercializados na China, além de mais de 80 produtos em desenvolvimento clínico e mais de 260 testes clínicos realizados no país e no exterior.

De acordo com relatórios públicos anteriores, a Hengrui Medicine já obteve autorização no exterior para vários medicamentos inovadores com direitos de propriedade intelectual independentes. Em fevereiro deste ano, o medicamento anti-câncer desenvolvido pela Hengrui, o inibidor EZH2 SHR2554, obteve licenciamento exclusivo no exterior. Foi concedido o direito exclusivo de desenvolver, fabricar e comercializar o medicamento em todo o mundo, fora da região da grande China, para a Treeline Biosciences Inc., nos EUA.