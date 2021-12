Empreendedora abriu negócio com R$ 50 mil e hoje fatura R$ 80 milhões

“Eu quebrei muito a cara até entender o que daria certo no meu próprio negócio. E demorou”, afirma Ana Paula Ferro, CEO da Emporium da Beleza, rede de clínicas de estética popular que quadriplicou o faturamento durante a pandemia e que chegou a 80 milhões de reais em 2021. Foram quatro anos de jornada dupla: durante o dia, trabalhava em banco; depois, focava na parte administrativa da própria empresa – fundada em 2005, quando tinha 24 anos.

Dificuldade no começo

É a própria empreendedora quem admite que, no começo, foi difícil encontrar um foco específico para o negócio. “Eu apostei em camas de ginástica passiva [que fazem todo o movimento para os exercícios físicos], limpeza de pele, massagem e até cabeleireiro. Depois de algum tempo, percebi que seria melhor focar em estética, porque todo o trabalho é feito com máquinas próprias. E para cortar cabelo, por exemplo, sempre ficaria pendente da agenda do profissional”.

Foram investidos 50 mil reais (equivalentes a cerca de 126 mil reais na correção pelo índice IPCA), para a abertura da primeira unidade em Curitiba (PR). Mas o retorno foi suficiente para garantir a segunda unidade, inaugurada na cidade vizinha de São José dos Pinhais em 2009. “Foi quando eu decidi me dedicar totalmente e o negócio deslanchou. Eu tive receio de sair do emprego fixo. Não havia tanto lucro no começo e até me questionei se tinha feito a escolha certa”.

Fórmula do sucesso

Para garantir uma operação sustentável, Ana Paula Ferro fugiu do aluguel das máquinas e preferiu comprar os equipamentos utilizados nos tratamentos estéticos. E como bancar esse investimento? “Eu criava vouchers de desconto no Groupon e vendia quase 700 pacotes de uma só vez. Fazia fila. Tanto que, em 2010, foi quando a empresa realmente deu um boom e decidimos levantar de vez a bandeira de democratização da estética e beleza para todos os públicos e bolsos”.

Como resultado dessa estratégia, a Emporium da Beleza chegou a seis unidades próprias em 2014, quando completou nove anos de operação – sendo dois novos pontos na capital paranaense, além de outros dois em Santa Catarina. E foram quatro anos de estabilidade antes de assumir o próximo desafio rumo ao tamanho que tem atualmente: inaugurar o modelo de franquias. “Nós já tínhamos uma fórmula para crescer. Então formatei o negócio e comecei com conhecidos”.

Foram 11 milhões de reais de faturamento em 2019, primeiro ano cheio de funcionamento com a nova operação. “Nosso retorno é pelo volume de atendimentos. E, com o crescimento que tivemos, conseguimos reduzir o custo de equipamentos e produtos graças a contratos com fornecedores, além de parcerias. Isso deu margem para baixar os preços. Empresas menores têm mais dificuldade para esse tipo de negociação. E nossa rede faz tudo, não só corporal ou depilação”.

Crescimento na pandemia

Nos meses seguintes, o empreendimento teve o maior desafio: resistir à pandemia da covid-19 – já que todos os tratamentos oferecidos eram presenciais e a loja on-line ainda não estava disponível. “Nós criamos uma linha de cosméticos, chás e protocolos de emagrecimento. Foram 15 produtos e atendimentos virtuais com nutricionistas. Mudamos pacotes de tratamento e reduzimos as sessões [de dez para três e até uma], além de antecipar vendas e ofertas para reabertura”.

Para sobreviver à crise, Ana Paula Ferro também mudou a rotina de trabalho das equipes, lançando mão de integração (à distância) com aulas de meditação, exercícios e até hipnoterapia. “Minha única opção era manter a motivação, porque tudo dependia de mim. Se eu caísse, todo mundo cairia. Não deixamos a peteca cair e ninguém foi demitido. Fiz mais de 200 reuniões e todos os dias estava com o time. Eu vim de família humilde, sou mãe de gêmeos. Eu contava a minha história”.

E deu certo, já que nenhuma unidade fechou, enquanto o faturamento cresceu 309% comparado ao ano anterior, com 20 milhões de reais. Também cresceu o número de lojas próprias, que somam 15 unidades, enquanto a rede deverá chegar a aproximadamente 100 unidades até o fim deste ano. “Nós demos apoio aos franqueados. E, para muita gente, foi a oportunidade de investir depois de receber a rescisão do trabalho. Neste período, enquanto muitos fecharam, eu vi uma luz”.

Planos de expansão

Com cerca de 3 mil tratamentos realizados diariamente em toda a rede – e 12% do faturamento vindo de protocolos exclusivos desenvolvidos nos últimos meses –, a Emporium da Beleza prepara o novo salto para o próximo ano: expandir o empreendimento para a Europa. Haverá duas unidades em Portugal (nas cidades de Lisboa e Cascais) a partir de abril, além de lojas em Madri, na Espanha, e em Paris, na França. Também terá novos pontos no Canadá, nos EUA e no Reino Unido.

“Os outros países são muito atrasados em tecnologias e tratamentos quando comparados ao Brasil, que é considerado uma referencial mundial no tema. Nós já estamos finalizando as burocracias para inaugurar a operação internacional e também devemos chegar a todos os estados brasileiros [faltam 11 atualmente]. Nossa previsão de faturamento é de 200 milhões de reais no ano que vem. Eu tenho muita expectativa para o 2022 e o plano será tornar a marca uma referência”.

Proposta de investidores

Não é surpresa que, diante dos bons resultados nos últimos meses e da projeção animadora de crescimento, tenham surgirdo propostas para compra e participação na Emporium da Beleza. “Eu nunca tive nenhum investimento externo. Recebi convites de holdings, fundos de investimento e até me surpreendi quando chegaram as ofertas. Mas somos uma rede totalmente familiar e cuido junto com a minha mãe [que trabalha no financeiro]. E assim temos a nossa liberdade”.

