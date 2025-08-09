Empreendedor quase faliu ao abrir um negócio e hoje ensina o que gostaria de ter aprendido antes

Joe Crisara começou como muitos profissionais independentes: com uma caixa de ferramentas, alguma habilidade prática e o desejo de trabalhar por conta própria. Seis anos depois, estava afundado em dívidas e à beira da falência.

O ponto de virada veio com uma pergunta simples de um cliente antigo: “Como estão as coisas de verdade?”. Foi nesse momento que Crisara percebeu que seu negócio não era sobre equipamentos ou reparos. Era sobre relacionamento, segurança e serviço de excelência.

A partir daí, ele passou décadas estudando, ajustando processos e ensinando outros prestadores de serviço a valorizarem o que realmente entregam.

Hoje, com o podcast e comunidade Service MVP – é a versão mais simples e funcional de um serviço – ele se tornou uma referência em vendas, atendimento e posicionamento no setor de serviços.

Aprimore-se em liderança e gestão com as duas maiores referências em negócios do Brasil: EXAME e Saint Paul. Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em quatro aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você vai descobrir o que diferencia um líder de alta performance. Treinamento com certificado, por apenas R$ 37. Comece agora mesmo. Garanta sua vaga clicando aqui

Você não vende peças, você vende confiança

Um dos pilares da filosofia de Crisara é simples, mas poderoso: “As peças são gratuitas. O que o cliente paga é o seu serviço.” A estrutura de preço ideal, segundo ele, inclui 25% de lucro, algo que para muitos exige coragem.

"Lucro é o que permite investir em ferramentas melhores, treinamento e experiência de qualidade" Joe Crisara, coach de negócios

Ele ensina que educar o cliente sobre essa estrutura não é um discurso de vendas, mas uma “aula de economia de 30 segundos”. Feita com transparência, essa conversa constrói confiança e elimina objeções antes que elas surjam.

Para Crisara, tudo começa com a forma como se atende o telefone. “É um ótimo dia na Service MVP, como posso fazer você sorrir hoje?”.

Pode parecer um detalhe, mas define o tom da relação. Ele diz que o atendimento começa antes mesmo de chegar à casa do cliente.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

Lucro, consistência e cultura: os pilares para escalar com propósito

Crisara defende que o crescimento começa com um trabalho autônomo eficiente e padronizado. Só depois disso, vale pensar em contratar. E o novo funcionário precisa ser alguém que reflita os mesmos padrões e não apenas alguém para substituir temporariamente.

"Quanto maior a equipe, maior a sobrecarga. O lucro precisa sustentar esse crescimento com qualidade." Joe Crisara, coach de negócios

Outro ponto central em sua filosofia: feedback. Boas avaliações são ótimas para o ego, mas as negativas valem muito mais quando você está disposto a ouvir.

“Uma avaliação ruim pode valer 12 mil dólares em consultoria gratuita”, diz.

O que define um grande prestador de serviço, segundo Crisara, não é a perfeição, mas a capacidade de aprender com os erros, responder com empatia e manter o foco em um atendimento que gera conexão real.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Quer desenvolver a habilidade de pensar antes de agir, comunicar com precisão e liderar com impacto? O Pré-MBA em Liderança e Gestão, realizado pela EXAME em parceria com a Saint Paul, revela as práticas que transformam profissionais comuns em líderes estratégicos e respeitados. Com apenas quatro aulas online e um investimento de R$ 37, você estará pronto para dar o próximo passo na sua carreira e conquistar posições de alta liderança.

Inscreva-se hoje e receba seu certificado