Embraer recebe certificação nos EUA para instalação de estofamentos

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 12, na edição 2021 da convenção e exposição da National Business Aviation Association (NBAA), que o Centro de Serviços de Jatos Executivos em Fort Lauderdale, na Flórida, EUA, foi certificado como Centro de Instalação Aeroespacial Collins BE (Collins BE Aerospace Completion Center) para estofamento e assentos de aeronaves já em operação.

Em nota à imprensa, a empresa informa que as atualizações estão disponíveis para os jatos executivos Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600.

Utilizando materiais têxteis e revestimentos, essa certificação permite que a Embraer ofereça novos designs, os quais serão fornecidos pela Equipe de Design de Interiores de Jatos Executivos da companhia. A certificação também permitirá a remodelação da espuma e a criação de novos designs de reforço com opções que os clientes da Embraer não encontravam antes no mercado de reposição.

"Estamos entusiasmados ao anunciar a certificação como Centro de Finalização de Estofamento Aeroespacial Collins BE. A confiança da Collins na Embraer aumenta nossa capacidade de design, modificação e reparos de assentos. Este é um marco que nos permite atender melhor os clientes, fornecendo recursos de modificação e conserto de assentos de aeronaves executivas. A equipe da Embraer está orgulhosa e honrada por ser reconhecida por todo este trabalho", disse Frank Stevens, diretor global de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

De acordo com a nota, essa aprovação é específica para assentos de cabine de passageiros, incluindo assentos de aviões em serviço e assentos novos instalados em aeronaves em operação. Com isso, a Embraer passa ter autonomia para projetar padronagens totalmente novas, fora do certificado de tipo original.