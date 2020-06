Embraer acerta financiamento para exportações de até US$ 600 milhões

A Embraer informou nesta segunda-feira que acertou uma linha de capital de giro para exportação de até 600 milhões de dólares, com prazo de até quatro anos.

Do total, até 300 milhões de dólares virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com o restante por bancos comerciais.

Em comunicado, a fabricante de aeronaves afirmou que a linha reforçará sua posição de caixa e que segue “avaliando formas adicionais de financiamento, de maneira a manter um perfil de endividamento de longo prazo e condizente com seu ciclo de negócios”.