Em sete dias, Senior Sistemas faz segunda aquisição e paga R$ 29 milhões pela Hypnobox

A empresa de tecnologia Senior Sistemas, uma das maiores fabricantes de softwares de gestão no país, anunciou nesta quarta-feira, 10, a compra da Hypnobox Consultoria e Licenciamento de Sistemas Online. A empresa paulistana está há mais de 14 anos no mercado e oferece uma plataforma de gestão de leads para construtoras e incorporadoras.

A compra de 100% da operação foi fechada no valor de R$ 29,3 milhões e prevê o pagamento de parcela variável do preço de compra em 2026 e 2027, de acordo com a performance do negócio.

Essa é a segunda aquisição anunciada no período de sete dias e a terceira no ano. Na semana passada, a Senior Sistemas comunicou ao mercado a compra da GAtec, de softwares para gestão agroindustrial, e, em maio, a chegada da JobConvo, HR Tech especialista em software para gestão dos processos de Recrutamento & Seleção, ao portfólio.

O que faz a Hypnobox

Sediada em Pinheiros, na capital paulista, a Hypnobox trabalha com uma plataforma para a gestão de leads qualificados para construtoras e incorporadoras, como Setin, Cury e Even. De acordo com dados internos, a empresa transaciona a venda de cerca de 150 imóveis por dia e gerencia uma carteira de aproximadamente R$ 40 bilhões em VGV por ano.

Em 2023, fechou como uma receita líquida de R$ 13,5 milhões, acumulando um crescimento contínuo de 35% nos últimos 3 anos.

De acordo com a Senior Sistemas, em comunicado ao mercado, a incorporação da Hypnobox vai permitir que a companhia ofereça os serviço de gestão de vendas para os mais de 3 mil clientes dentro da divisão de construção e incorporação. Além disso, levará à integração na jornada desses clientes com outras ferramentas já dentro de casa.

A empresa espera ainda a abertura de novas oportunidades e de venda cruzada na base de cliente. O fechamento da transação está sujeito a condições a serem cumpridas pela Hypnobox.

O momento da Senior Sistemas

As transações marcam o retorno mais ativo às compras, uma estratégia que a empresa de Blumenau, em Santa Catarina, tem adotado como um norteadores para ganhar mercado, em setores estratégicos, como logística, agronegócio, construção e manufatura.

Desde 2011, a Senior adquiriu cerca de 30 empresas. Nos últimos dois anos, porém, o ritmo de novas entrantes no portfólio tinha ficado mais lento, com uma compra por ano - a Globaltech, de construção civil, em 2022, e a Konviva, uma edtech, em 2023. Para efeito de comparação, a empresa realizou 4 aquisições em 2021.

A explicação estava na preparação da companhia para abrir o capital em 2022, o que acabou por não acontecer. A Senior registrou o pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em fevereiro daquele ano, mas desistiu meses depois diante de um mercado mais restritivo.

Enquanto a abertura do mercado de IPOs não aparece no radar, as novas movimentações mostram que a empresa quer alcançar uma meta perseguida a anos: superar a receita de R$ 1 bilhão.

Em 2023, a empresa fechou com uma receita líquida de R$ 835,4 milhões, 16,3% maior do que em 2022. O lucro líquido ficou em R$ 176,2 milhões, alta de 30,2%, na mesma comparação.

Com um caixa líquido de R$ 187,0 milhões em dezembro passado, a Senior está pondo em prática o que os administradores da companhia escreveram no último balanço. “encerramos o ano bem capitalizados, o que nos permite aproveitar as oportunidades oriundas do nosso pipeline de M&A, mantendo a contribuição do crescimento inorgânico para a expansão dos negócios da Senior”.