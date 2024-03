Em recuperação judicial, The Body Shop sai dos EUA e fecha dezenas de lojas no Canadá

Com uma recuperação judicial em andamento no Reino Unido, a marca de beleza britânica The Body Shop encerrou todas as suas operações nos Estados Unidos e anunciou o fechamento de 33 de suas 105 lojas no Canadá. As vendas online da marca também foram encerradas no país americano.

"Após o início do processo de reestruturação no Reino Unido, a The Body Shop no Canadá também iniciará um processo de reestruturação para obter suspensão de execuções e ganhar um respiro adicional enquanto avalia suas estratégias e implementa iniciativa de reestruturação de suas operações", disse a empresa em nota à imprensa.

A avaliação do mercado é que a elevada inflação dos últimos anos no Canadá (e no mundo) prejudicou varejistas como a The Body Shop, que operavam predominantemente em centros comerciais e se destinam à classe média.

Quais são as dificuldades da The Body Shop

Fundada em 1976 por Anita Roddick e seu marido Gordon, a empresa ficou famosa por advogar uma forma de capitalismo ético em que os negócios poderiam ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. Foi comprada pelo gigante francês de cosméticos L'Oréal em 2006 e posteriormente adquirida por R$ 5,5 bilhões pela Natura em 2017. No ano passado, a empresa brasileira anunciou que iria vender a The Body Shop, admitindo mais tarde que não tinha a "expertise varejista" para explorar a marca em todo o mundo.

Quem comprou a operação foi a europeia de private equity Aurelius.

Segundo uma pessoa ouvida pelo Financial Times envolvida no negócio, "os problemas ficaram evidentes logo no começo, com um desempenho comercial muito pior do que o esperado em plena época de festas de fim de ano", quando a Natura ainda estava no controle da operação.

Parte do problema era que a cadeia, que possuía 2,5 mil lojas em mais de 70 países quando a Aurelius concordou com o acordo, estava presente em mercados demais, alguns dos quais não eram lucrativos.

O negócio no Reino Unido — juntamente com as operações no Canadá e na Austrália — era o mais atraente, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pelo FT. Mesmo assim, perdeu R$ 444 milhões em 2022, em comparação com um lucro de R$ 62 milhões no ano anterior.

Já com a Aurelius, a The Body Shop pegou uma série de empréstimos que comprometeram alguns dos ativos mais valiosos, incluindo uma grande quantidade de sua propriedade intelectual e imóveis valiosos. Isso significa que, em caso de colapso da marca, a Aurelius poderia ficar com esses bens.

No final de janeiro, a empresa concordou em vender uma parte de seu negócio, incluindo as operações na França e Alemanha. A mudança foi vista como "mais um passo decisivo rumo à implementação de uma forte estratégia de recuperação para a The Body Shop", segundo relato obtido pelo FT.

Desde então, a The Body Shop também entrou com pedido de falência na Alemanha, onde empregava 350 funcionários em 2021.