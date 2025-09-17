Em Petrolina, Caravana Sebrae Delas fecha etapa estadual com foco no acesso ao crédito

A cidade de Petrolina, no Sertão do São Francisco, recebeu o encerramento da etapa pernambucana da Caravana Sebrae Delas. Ao longo de cinco cidades — Recife, Caruaru, Garanhuns, Araripina e Serra Talhada — a iniciativa ofereceu capacitações, serviços e oportunidades para mulheres empreendedoras. Mais de 500 participantes estiveram presentes na edição final.

Em parceria com o Mutirão Acredita, o evento reuniu instituições financeiras, especialistas em finanças e lideranças femininas com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a presença das mulheres no empreendedorismo local.

Crédito com garantia para mulheres

Um dos destaques foi a apresentação da linha FAMPE 100, do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (FAMPE), que garante até 100% dos empréstimos para mulheres. O programa foi criado para atender empreendedoras que encontram dificuldades em oferecer garantias reais, muitas vezes por não possuírem bens em seus nomes.

“É comum que o imóvel, o carro ou qualquer bem esteja em nome do marido, do pai ou de outro homem da família. Isso acaba classificando a mulher como uma cliente de maior risco, mesmo quando é uma boa pagadora”, explicou Renata Malheiros, gestora nacional do Sebrae Delas.

Durante o evento, instituições como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob e Santander ofereceram atendimento para crédito, além de consultoria para renegociação de dívidas e oficinas de educação financeira.

“Muitas mulheres não sabem que o Sebrae pode atuar como avalista junto aos bancos, o que reduz os juros e facilita o acesso ao crédito”, reforçou Renata. Segundo ela, o Sebrae já viabilizou cerca de R$ 600 milhões em empréstimos via FAMPE, com tíquetes médios entre R$ 10 mil e R$ 30 mil.

Além da questão econômica, o evento buscou enfrentar barreiras culturais. “Escutamos relatos frequentes de mulheres que ainda ouvem frases como ‘seu marido sabe que você está pegando esse empréstimo?’”, disse a gestora.

Desafios regionais

Segundo Mara Almeida, gerente regional do Sebrae em Pernambuco, Petrolina já tem 47% dos negócios liderados por mulheres, mas em cidades menores esse índice cai consideravelmente.

“Ainda enfrentamos disparidades entre o litoral e o Sertão. É por isso que a Caravana veio até aqui, para mostrar que elas podem e devem acessar as mesmas oportunidades”, afirmou.

Com cerca de 400 mil habitantes, Petrolina é um polo de empreendedorismo no interior, mas muitos negócios ainda nascem da necessidade e operam na informalidade, com pouco acesso a crédito.

Redes femininas como estratégia de crescimento

A programação também incluiu rodas de conversa e mentorias entre empreendedoras da região. Para o Sebrae, o fortalecimento de redes femininas é fundamental para o crescimento dos negócios.

“Mulheres aprendem mais rápido quando estão em rede. Quando trocam conhecimento, compartilham ferramentas e se encorajam”, destacou Renata Malheiros. Segundo ela, o objetivo não é apenas ampliar o acesso ao crédito, mas também construir confiança e protagonismo.

Outro momento relevante foi a oficina “Negócios Verdes: acelere seu crescimento com o selo ESG”, conduzida por Mayara Lima Pimentel, CEO do Grow Group. Ela mostrou como pequenos negócios podem implementar práticas de ESG de forma estratégica. “Sustentabilidade só vira despesa quando está fora da estratégia. O ESG precisa monetizar”, afirmou.

O Sebrae também homenageou empreendedoras locais premiadas no Sebrae Mulher de Negócios, como Andreia Vieira, da Delideia, e Izanete Tedesco, produtora de uva orgânica na Adega Bianchetti Tedesco, ambas do Vale do São Francisco.

O protagonismo de Giovanna Antonelli

A atriz e empresária Giovanna Antonelli, madrinha da Caravana Sebrae Delas, foi a principal atração em Petrolina. Em sua palestra “Discurso do Óbvio”, compartilhou experiências de superação e reinvenção.

“A Caravana tem tudo a ver com minha trajetória. Eu também tive que recomeçar muitas vezes, sempre empreendendo com propósito”, disse. “Empreender é uma forma de conquistar autonomia, inclusive emocional. E essa causa é a minha causa.”

Giovanna também ressaltou o papel das redes sociais para negócios liderados por mulheres. “É a maior vitrine da história da humanidade. Quem não está lá, está perdendo”, afirmou.