Em passo para reestruturação, Starbucks diminui trabalho remoto entre diretores e vice-presidentes 

Os executivos da rede de cafeterias Starbucks foram informados pelo CEO global, Brian Niccol, que terão de comparecer mais vezes aos escritórios da empresa. A nova política, que deve entrar em vigor ainda neste ano, prevê que os funcionários como vice-presidentes e diretores passarão de três para quatro dias com trabalho presencial.

Esse movimento deve ter início até o fim de setembro em cidades como Seattle, nos Estados Unidos; e Toronto, no Canadá, para depois ser replicado em todas as operações da rede na América do Norte.

Reestruturação

"Estar presencialmente também nos ajuda a construir e fortalecer nossa cultura. À medida que trabalhamos para recuperar o negócio, tudo isso importa mais do que nunca", disse Niccol em comunicado. “Queremos que líderes e gestores de pessoas estejam fisicamente presentes com suas equipes.”

A mudança faz parte do plano de reestruturação da empresa, que tenta diminuir os custos de sua operação diante do aumento das incertezas como a inflação do café.

A rede está oferecendo um programa de desligamento voluntário com pagamento em dinheiro para funcionários que não queiram cumprir os novos requisitos.