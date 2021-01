Em novo momento, Mantiqueira investe em ovo de ervilha e galinhas livres

A produtora de ovos Mantiqueira vive um momento de renovação. Com um faturamento de 800 milhões de reais ao ano, a companhia está investindo cerca de 100 milhões de reais para ampliar seu portfólio e trazer ao mercado mais ovos produzidos a partir de galinhas livres de gaiolas.

A maior parte do investimento vai para unidades produtoras como sistema cage-free (livre de gaiolas). São duas unidades no estado de São Paulo, em Lorena e Cabrália Paulista, e uma em Campanha, Minas Gerais, que deve ser iniciada em breve.

A empresa anunciou também que não construirá novas granjas no sistema convencional de produção e chegará 1 milhão de galinhas livres de gaiolas até o final de 2021 — 2,5 milhões até 2025.

A unidade de Lorena será a mais moderna da companhia, com foco em bem-estar animal e sustentabilidade. “É uma granja 4.0, com tudo 100% automatizado, terá painéis solares e caminhões elétricos para entrega”, afirma Leandro Pinto, presidente da Mantiqueira.

A unidade terá um sistema de produção de biogás, através da decomposição do esterco das galinhas. Terá também um sistema de ninhos automatizados, em que os ovos caem em esteiras, sem contato humano. A unidade terá ainda um Museu do Ovo. Com isso, a marca busca atender a um público cada vez mais preocupado com o meio ambiente e com o bem-estar animal.

Ovo azul e ovo de ervilha

Em outra frente, a Mantiqueira também tem investido em diversificação de seu portfólio. A companhia lançou recentemente o ovo caipira azul. A coloração azul clara é natural e vem de uma linhagem de galinhas chamada Hendrix Azur, pouco conhecida no Brasil. A Mantiqueira já tem 30 mil galinhas Hendrix e está fornecendo ovos azuis inicialmente para os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

A empresa também está investindo em diversificar os produtos de sua marca de ovos vegetais, N.OVO. Lançada em 2019, a marca começou com a venda de ovos à base de planta para substituir o ingrediente in natura em receitas.

No final de 2020, a marca colocou no mercado uma maionese 100% vegetal, elaborada a partir de vegetais e óleo de girassol. No primeiro trimestre de 2021, também passará a vender o ovo de planta para fazer omeletes ou ovos mexidos. O produto é vegano, feito com proteína de ervilha, soja e cúrcuma, e será vendido em pó.

Em 2020, a companhia viu o crescimento de seu serviço de assinatura devido à pandemia. Lançado em 2018, o serviço hoje tem 4.000 assinantes e realiza mais de 300 entregas por dia nas regiões de Grande Rio de Janeiro, Niterói, Grande São Paulo e ABC Paulista.

Foco em inovação

Tantos movimentos indicam o momento da companhia. “Nosso foco tem sido pensar em inovação. No mercado, ou você é autor, ou você é leitor. E a Mantiqueira é uma empresa autora, os outros vêm atrás copiando”, afirma o empresário.

Fundada em 1987, a Mantiqueira começou como uma granja pequena. Hoje tem 2100 funcionários e faturamento de 800 milhões de reais ao ano. Por dia, a Mantiqueira produz 7 milhões de ovos, ou cerca de 2,5 bilhões de ovos por ano. O portfólio da marca tem mais de 60 unidades de produtos.

A necessidade de inovação é uma resposta aos movimentos do mercado. A Mantiqueira foi uma das primeiras a focar na construção de uma marca de ovos. De lá para cá o mercado ficou mais competitivo, e o número de opções de marcas na gôndola do supermercado se multiplicou. “Vimos que os concorrentes começaram a fazer igual e percebemos a necessidade de ter uma nova cara, contar uma nova história”, afirma.