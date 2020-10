Em meio à pandemia, Azul tem geração diária de caixa média de R$700 mil

A companhia aérea Azul anunciou nesta terça-feira que teve aumento de caixa de cerca 700 mil reais por dia no terceiro trimestre, o que colaborou para manter sua posição de liquidez financeira diante da crise gerada pelos efeitos da Covid-19.

Excluindo indenizações trabalhistas, a empresa teve aumento de caixa de 1,5 milhão de reais por dia. Inicialmente, a previsão era de consumo de caixa de aproximadamente 3 milhões de reais por dia ao longo do segundo semestre.

Segundo a Azul, o aumento está ligado à “implementação eficaz de seu plano de retomada, incluindo negociações bem-sucedidas com seus stakeholders, bem como uma recuperação de demanda mais rápida do que a esperada”.

A empresa afirmou ter fechado setembro com posição de liquidez 2,3 bilhões de reais, incluindo caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo e contas a receber. No final de junho, esse montante era de 2,25 bilhões. De acordo com a companhia, a previsão para o quarto trimestre é a de queima diária média de caixa de cerca de 2,5 milhões.

Transporte de mercadorias trouxe sucesso na pandemia

Recentemente, a companhia anunciou que o segmento de transporte de carga, normalmente responsável por 5% das receitas, atingiu 60% de participação no montante durante o pico da pandemia. “A maior fortaleza que temos na Azul é nossa flexibilidade. Mesmo na crise, as pessoas estão comprando pela internet e recebendo em casa e precisamos fazer parte dessa logística”, afirma John Rodgerson, presidente da Azul.

Além aumentar o volume desse tipo de transporte, a empresa também investiu recentemente em lockers, com o intuito de oferecer uma solução além das entregas diretamente realizadas diretamente. Em setembro, começou a funcionar o primeiro locker em um supermercado do Jaguaré, bairro da zona oeste da capital paulista. A expectativa é de ampliar o serviço para outras regiões de São Paulo, expandindo os armários inteligentes da Azul Cargo Express para todas as capitais brasileiras até o fim deste ano.

Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 250 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 3.500 municípios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal.