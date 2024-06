Em masterclass gratuita, Marcelo Cherto ensina o passo a passo para abrir uma franquia de sucesso

Com um faturamento de R$ 60,5 bilhões apenas no primeiro trimestre deste ano, o mercado de franquias brasileiro segue crescendo – e oferecendo oportunidades únicas para quem deseja empreender com mais segurança e suporte – no país.

Mas por mais que milhares de brasileiros demonstrem interesse em investir em um modelo de negócio já testado e abrir sua própria franquia, muitos ainda têm dúvidas sobre o processo. Afinal, como dar os primeiros passos sem correr riscos ? O que levar em consideração na hora de avaliar um setor ou franqueadora? E quais indicadores acompanhar?

Para responder a essas e outras perguntas, a EXAME apresenta a masterclass " Como Abrir Sua Franquia de Sucesso ", um treinamento virtual e gratuito que tem como objetivo guiar novos empreendedores no mundo do franchising.

O conteúdo vai ao ar no dia 24 de junho e será apresentado por Marcelo Cherto, fundador e presidente do Grupo Cherto (a primeira empresa de consultoria de franquias da América Latina) e um dos maiores e mais respeitados nomes no mercado de franchising do Brasil.

Com 40 anos de experiência no ramo, o empresário já realizou mais de 4.500 projetos de franquias para empresas de diferentes segmentos, como Havaianas, Samsung, O Boticário, Bradesco Seguros e mais.

O que você vai aprender

“Descubra o plano prático para abrir uma franquia a partir de R$ 10 mil”. Esta é a principal promessa apresentada na página de inscrições da masterclass . Além disso, os alunos que participarem do treinamento devem aprender sobre:

Como dar os seus primeiros passos sem correr riscos: as estratégias práticas para iniciar seu negócio franqueado de forma segura e estruturada;

as estratégias práticas para iniciar seu negócio franqueado de forma segura e estruturada; Os melhores ramos para abrir um negócio franqueado: como identificar os segmentos mais promissores e alinhados ao seu perfil empreendedor;

como identificar os segmentos mais promissores e alinhados ao seu perfil empreendedor; Como conquistar ótimos resultados já nos primeiros meses: técnicas e metodologias para garantir o sucesso inicial da sua franquia.

Para quem é a masterclass?

O conteúdo do treinamento foi pensado para qualquer empreendedor em potencial. Ou seja, profissionais que sonham em começar um negócio, mas não sabem ao certo por onde começar; empresários e executivos que estão saindo de suas organizações para abrir sua própria empresa ou mesmo profissionais em transição de carreira que sonham em deixar o meio corporativo para viver uma rotina com mais flexibilidade e autonomia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de junho na página oficial do projeto.

