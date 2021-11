Em expansão, Bem Brasil tempera batata frita com sustentabilidade

Principal produtora de batata frita congelada do país, a Bem Brasil se prepara para uma expansão histórica em sua capacidade de produção. A companhia está investindo 700 milhões de reais na ampliação de sua fábrica em Perdizes (MG). Com isso, sua capacidade produtiva saltará de 250 mil toneladas de batata por ano para 400 mil toneladas de batata ao ano.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e descubra

“Essa expansão vai me dar capacidade para atender mais o mercado interno e começar a prospectar outros países”, afirma o presidente da empresa Dênio de Oliveira. A expectativa é de que a nova linha de produção comece a operar no início do não que vem. Atualmente, a Bem Brasil já exporta para países como Uruguai e Bolívia. Com o aumento da produção, pretende buscar novos mercados.

A expansão acontece também no âmbito da sustentabilidade. A nova linha de produção terá 100% da água tratada e usada na irrigação. Além disso, todo resíduo orgânico será usado na produção de biofertilizantes aplicados na cultura da batata. O processo já ocorre na produção atual da Bem Brasil – hoje os resíduos da batata são usados como adubo nas áreas de plantio das fazendas parceiras.

“Essa nova linha é muito moderna, vai contribuir ainda mais para deixarmos de emitir poluentes. A preocupação com sustentabilidade já faz parte do DNA da Bem Brasil”, afirma Oliveira. Todo gás metano oriundo do tratamento do efluente será queimado na caldeira, por exemplo. Com processos como esse, a empresa deixa de emitir por ano 24 mil toneladas de CO².

A ampliação da produção faz parte de um movimento mais amplo da companhia de focar esforços no seu negócio principal: as batatas. Hoje até 95% do faturamento da empresa vem dos produtos oriundos da batata,. e o plano é continuar assim. Outros 5% ficam com produtos como cebola, mandioca e polenta frita.

A Bem Brasil faturou 1,5 bilhão de reais em 2020, um crescimento de 25% em relação a 2019, quando o faturamento ficou em 1,2 bilhão de reais. Para 2021, a expectativa é atingir 1,7 bilhão de reais. Este ano, a companhia espera chegar a 40% do mercado brasileiro de batatas fritas.

Com a expansão da produção, a meta é ir além. A Bem Brasil é a maior produtora nacional de batatas fritas congeladas. Sua principal concorrente é a canadense McCain. De acordo com Oliveira, o mercado brasileiro de batatas fritas cresceu de 8% a 10% ao ano nos últimos 5 anos, estimulado pela própria Bem Brasil. Para abocanhar uma parte ainda maior desse bolo, Oliveira aposta na proximidade com o consumidor. “Consigo prestar atendimento em todas as regiões do país de forma rápida, nosso nível de serviço é muito bom”, afirma.

Fundada 15 anos atrás, a Bem Brasil passou recentemente por uma reestruturação com o objetivo de aumentar a governança e profissionalizar a gestão da companhia. Com isso, em janeiro de 2021 o fundador João Emílio Rocheto deixou a presidência da empresa, posto que foi assumido por Dênio de Oliveira, e tornou-se presidente do conselho de acionistas.