Em Curitiba, Sebrae destaca a expansão do empreendedorismo feminino no Paraná

O ecossistema empreendedor paranaense vive um momento de expansão: só entre janeiro e maio deste ano, 162.223 novas empresas foram abertas no estado. De acordo com a Junta Comercial do Paraná (Jucepar), o número representa um aumento de 22,51% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, hoje o Paraná possui cerca de 1,8 milhão de empresas ativas -- sendo 32,7% lideradas por mulheres.

Neste cenário, a Caravana Sebrae Delas chegou em Curitiba com uma agenda focada em impulsionar ainda mais o empreendedorismo feminino local. Com uma programação diversa, o encontro, que aconteceu no dia 20 de agosto, reuniu mais de 700 mulheres interessadas em oficinas de aprendizagem, mentorias e palestras com temas como gestão financeira, marketing digital, liderança e inovação.

"Curitiba marca a décima edição da caravana e, desde o primeiro evento, vemos o engajamento de tantas mulheres que estão investindo em aprendizado, capacitação e na troca de experiências e networking com outras empreendedoras. É sempre emocionante ver esse movimento", destaca Ana Aciole, assessora da diretora de administração e finanças do Sebrae, Margarete Coelho, e representante da instituição no encontro.

Com um itinerário que passa por todos os estados do país, a Caravana Sebrae Delas foi criada para ajudar na disseminação do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE). Com o FAMPE, o Sebrae funciona como um avalista para o empreendedor que precisa de crédito, o que facilita o acesso a opções com taxas de juros mais baixas em instituições parceiras do programa, como Cresol, Sicredi e Sicoob.

Desde o começo do ano, o Sebrae passou a subsidiar 100% do crédito para empreendedoras que precisam de ajuda financeira para os seus negócios.

Girlane Moura Hickmann: curitibana foi uma das contempladas com o crédito do FAMPE 100% (Rafael Mederi)

“Informar sobre o FAMPE e apresentá-lo Brasil a fora tem gerado resultados efetivos. Até agora, tivemos mais de 20 mil mulheres atendidas pela iniciativa, totalizando cerca de R$ 160 milhões em créditos FAMPE 100%. Isso mostra o quanto a caravana é um movimento real em todo o país”, explica Ana.

Uma dessas empreendedoras contempladas com o FAMPE é Girlane Moura Hickmann. Doutora na área de educação e inteligência artificial, a curitibana destacou o quanto o crédito será importante para a expansão de sua empresa.

“Percebi que para os meus projetos serem realizados precisaria de apoio financeiro. Foi quando conheci o FAMPE. Esse dinheiro é uma força para continuar e ultrapassar os desafios que surgirem pela frente”, disse a empresária ao receber o cheque simbólico do FAMPE.

Identidade regional

Cada edição da Caravana Sebrae Delas reforça o quanto o empreendedorismo está bastante atrelado à identidade regional de cada lugar. No Paraná não foi diferente. A feira Compre do Pequeno deu espaço para algumas empreendedoras do estado apresentarem ao públicos seus produtos e serviços -- muitos deles com características bem locais.

É o caso de Alessandra Gebur Kuster, proprietária da Blenderia.Ctba, uma marca de chás artesanais inspirados na cultura curitibana. "A erva mate é algo que faz parte da cultura do Paraná. Eu, por exemplo, cresci tomando chimarrão em casa. Sempre tive curiosidade de estudar a composição das ervas e testar combinações. Um dia, sete anos atrás, decidi fazer um curso sobre composições de chás e ali vi uma oportunidade de negócio", conta a empresária.

Alessandra Gebur Kuster, proprietária da Blenderia.Ctba: chás artesanais são inspirados na cultura curitibana (Rafael Mederi)

A empresa nasceu em 2019, com ajuda do projeto SOU Curitiba, uma iniciativa do Sebrae Paraná. O primeiro blend homenageava a erva-mate. Hoje, a empresa tem diferentes coleções que celebram desde o clima da cidade até algumas mulheres paranaenses que fizeram história.

"A iniciativa do Sebrae me ajudou a entender que poderia juntar duas oportunidades: o crescimento do mercado de chás no Brasil e o mercado de turismo. E deu certo", conclui Alessandra.

Segundo César Rissete, diretor-técnico do Sebrae Paraná, mais de 775 mil mulheres do estado são empreendedoras formais. "O papel do Sebrae é ajudar essas empreendedoras com acompanhamentos e capacitações. Empreender é ter visão de futuro e essas mulheres são todas inovadoras", reforça o executivo.

Inspiração e reconhecimento

Nascida em Maringá, a Chef Manu Buffara, responsável pelo Restaurante Manu, foi um dos destaques com a palestra "Sabor com propósito: a jornada de quem fez diferente". A empresária compartilhou a sua trajetória na gastronomia, destacando a importância de entender sobre gestão para manter um empreendimento.

"Por muito tempo, acreditei que talento e dedicação eram suficientes para manter um negócio em pé. Mas não é só isso. É preciso entender sobre negócios, administração e sobre como gerenciar pessoas. Empreender exige coragem e resiliência, mas também aprendizado e organização", destaca a Chef. Hoje, o Restaurante da Manu, em Curitiba, é um dos estabelecimentos gastronômicos mais premiados Brasil e considerado um dos mais inovadores do mundo.

Madrinha da Caravana Sebrae Delas, Giovanna Antonelli levou o seu "Discurso do Óbvio" para o palco paranaense, mostrando que usar a criatividade para driblar obstáculos é uma das ferramentas que levam ao sucesso.

"Aprendi muito cedo, com o meu pai, que é preciso 'dar um jeito' para conquistar um objetivo. Ele teve muitos trabalhos, inclusive cantor de ópera. Mas ele não falava outro idioma, simplesmente decorava a música no idioma que era preciso. Ele fazia os seus ensaios dentro de um armário, que era o único lugar silencioso da casa. Ver essa cena me ensinou muito", compartilhou a atriz.

O evento teve ainda um espaço dedicado à etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Ao todo, 15 empreendedoras foram reconhecidas em cinco categorias: Negócios Internacionais, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia, Microempreendedora Individual (MEI) e Pequenos Negócios.

São elas:

Pequenos negócios

1º: Patricia do Rocio Baudy (Curitiba)

2º: Tatiana Perim (Morretes)

3º: Gabrielle Gasparin (Colombo)

Produtora rural

1º: Gelir Maria Giombelli (Toledo)

2º: Clotilde Zai (Colombo)

3º: Claudia Adão (Faxinal)

Microempreendedora individual

1º: Bruna Louise Schroeder Martins (Campo Largo)

2º: Josiane dos Santos da Silva Simonett (Pontal do Paraná)

3º: Edicléia Fátima da Silva (Ampére)

Ciência e tecnologia

1º: Ana Paula Murakawa (Londrina)

2º: Rosangela Stum Nonemacher (Dois Vizinhos)

3º: Fabiana Muranaka do Bomfim e Araujo (Curitiba)

Negócios internacionais

1º lugar: Lia Rosa Barros (Curitiba)

2º: Kathlyn Vieira Barbosa (São José dos Pinhais)

3º: Natalia Bertol Michelin (Francisco Beltrão)

Agora, as vencedoras de cada categoria disputarão a etapa nacional do prêmio.