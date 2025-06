Em 14 anos, South Summit já revelou 9 startups que viraram bilionárias — inclusive esta brasileira

MADRI, ESPANHA* - Criado em Madri, mas com edições também na América Latina e na Ásia, o South Summit se tornou uma das principais portas de entrada para startups que querem crescer, atrair investidores e ganhar escala.

Em 14 anos, o evento já revelou noves unicórnios — startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares — incluindo a brasileira QI Tech, finalista da competição no South Summit Brazil, em 2023.

Fundada em 2018, a QI Tech evitou os caminhos mais óbvios do mercado financeiro.

Em vez de virar mais um banco digital, decidiu vender infraestrutura bancária para outras empresas. É como se montasse os bastidores da operação: análise de risco, abertura de conta, emissão de cartão — tudo pronto para plug and play. “O fluxo de crédito é do cliente, a análise é nossa”, disse Pedro Mac Dowell, CEO e fundador da empresa, numa reportagem especial da revista EXAME recentemente.

Ao celebrar o número de nove unicórnios apresentados ao mercado, o South Summit também quer reforçar sua imagem como plataforma global de startups.

A edição brasileira do evento, realizada anualmente em Porto Alegre, já virou peça-chave no ecossistema de inovação, com 23.000 participantes em 2025 e mais de 3.000 startups inscritas.

A próxima edição está marcada para março de 2026.

Agora, com mais de 300 milhões de dólares captados, a QI Tech mira outros mercados da América Latina. A expansão começa por México e Colômbia, países com sistemas regulatórios parecidos com o do Brasil. “Nossa plataforma se encaixa bem nesse tipo de ambiente”, afirma Mac Dowell.

Uma vitrine para o mundo

Desde 2012, mais de 1.000 startups passaram pela competição do South Summit em diferentes países.

Dessas, nove viraram unicórnios. Entre os nomes estão a espanhola Cabify e a francesa Blablacar.

As finalistas já levantaram 17 bilhões de dólares em investimentos e registram uma taxa de sobrevivência de 85%.

O evento se tornou um ponto de encontro estratégico para fundadores e investidores. Só em 2024, as startups finalistas do South Summit Madrid levantaram 311 milhões de euros após o evento — alta de 63% em relação ao que haviam captado antes.

Na edição deste ano, a expectativa é de impacto econômico de 39 milhões de euros para a cidade de Madri, segundo estudo da consultoria PwC. A organização também prevê a geração de 3.443 empregos durante o evento, que reúne empreendedores de mais de 60 países.

Um evento que ajuda a cruzar fronteiras

A história da QI Tech mostra como o South Summit se transformou em uma plataforma de validação real, não apenas de exposição.

Para startups latino-americanas, a conexão com o evento global tem sido um atalho para atrair capital, formar parcerias e preparar a expansão internacional.

O momento também é favorável: o volume global de investimento em startups cresceu 10% em 2024, após dois anos de retração. Só a Espanha cresceu 35%, enquanto outros países da Europa ainda recuavam.

*O repórter viajou a convite da IE University