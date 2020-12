Elon Musk revela ter pensado em vender a Tesla para a Apple

Nesta terça-feira (22), Elon Musk, fundador da Tesla, disse que já pensou em vender a sua empresa para a Apple. Em um post no Twitter, o executivo afirma que o negócio só não foi concretizado porque o CEO da gigante de tecnologia, Tim Cook, não quis se encontrar com ele para discutir o assunto.

Durante os dias mais sombrios do programa Modelo 3, procurei Tim Cook para discutir a possibilidade de a Apple adquirir a Tesla (por 1/10 do nosso valor atual)”, escreveu Musk . “Ele se recusou a aceitar a reunião.”

Com a informação de Musk, é possível supor que a Apple teve a oportunidade de comprar a Tesla por aproximadamente apenas US$ 50 bilhões. Hoje a companhia tem mais de US$ 530 bilhões de dólares de valor de mercado, ultrapassando, de longe, as principais montadoras do mundo, como Toyota, Volkswagen, General Motors e Ford.

Ao analisar a afirmação a respeito dos “dias sombrios da empresa”, é possível que tenham ocorrido entre 2016 e 2017, período em que a Tesla estava trabalhando no modelo. O porquê é claro: anteriormente, Musk já havia comentado que a empresa estava a um mês da falência durante a produção. O executivo descreveu o processo como “inferno de produção e logística”.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

A revelação aconteceu após o CEO da Tesla responder um tweet sobre a notícia da Apple estar planejando construir seu próprio carro autônomo até 2024. A Apple tem um projeto de carro em andamento desde 2014 – conhecido como Titan. Agora, as empresas que poderiam ser uma só, podem competir diretamente.

No final, Elon Musk só tem a agradecer por não ter sido atendido por Cook. Sua empresa só cresce e, com isso, ele ultrapassou Bill Gates e se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo nesse ano. O patrimônio líquido do empresário de 49 anos aumentou US$ 7,2 bilhões, para US$ 127,9 bilhões, impulsionado por outro salto do preço das ações da Tesla.

Musk ficou US$ 100,3 bilhões mais rico neste ano, o maior aumento do patrimônio líquido no Índice de Bilionários da Bloomberg, um ranking com as 500 pessoas mais ricas do mundo. Em janeiro, Musk estava em 35º lugar.