Elon Musk perde parte da fortuna um dia após comprar o Twitter

O bilionário Elon Musk se comprometeu a pagar 44 bilhões de dólares pelo Twitter na segunda-feira (25). Mas, no dia seguinte, ele ficou um pouco menos rico.

Um dia após anunciar a compra da rede social, as ações da montadora de carros elétricos Tesla, seu principal negócio, caíram mais de 12%, gerando uma perda de 126 bilhões de dólares no valor da empresa e um impacto significativo na sua fortuna.

A queda nas ações da Tesla é um reflexo das incertezas do mercado em relação à transação envolvendo a rede social. A preocupação é sobre como Musk vai pagar de fato pelo Twitter.

O bilionário detalhou 13 bilhões de dólares em financiamento bancário que será garantido pela empresa de mídia social e 12,5 bilhões de dólares respaldados por parte de sua participação na Tesla.

Mas ainda não se sabe de onde ele vai tirar os outros 21 bilhões de dólares que restam. O temor dos investidores é que o bilionário venda uma parte de suas ações da Tesla para bancar o restante da conta.

O valor da participação de Musk na Tesla já caiu 40 bilhões de dólares desde o dia 4 de abril, quando ele divulgou que havia comprado uma participação de 9,2% no Twitter.

Desde então, as ações da Tesla caíram várias vezes, resultando em uma queda total de 23% este mês – o equivalente a 275 bilhões de dólares.

Twitter comprado por US$ 44 bilhões

O Twitter (TWTR) decidiu aceitar nesta segunda-feira (25) a proposta do bilionário Elon Musk de US$ 44 bilhões pela rede social, com preço de US$ 54,20 por ação.

Musk disse na oferta que pretende fechar o capital da rede social após a aquisição. Ou seja, a empresa passará a ser totalmente privada. A expectativa é que a operação seja concluída ainda neste ano.

Em comunicado à imprensa, o homem mais rico do mundo destacou que pretende "tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”.

“O Twitter tem um tremendo potencial – estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para destravá-lo”, afirmou.