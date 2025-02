Elon Musk já perdeu US$ 52 bilhões em 2025, mas segue como homem mais rico do mundo

Elon Musk perdeu cerca de US$ 52 bilhões em seu patrimônio líquido desde o início deste ano, mas ainda mantém o título de homem mais rico do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

A queda foi impulsionada por uma desvalorização das ações da Tesla, que recuaram 8% antes do fechamento do mercado na terça-feira, 25, marcando uma queda superior a 20% ao longo do mês de fevereiro.

O valor de mercado da Tesla caiu abaixo da marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde novembro de 2024, uma virada para a empresa que já foi vista como líder incontestável no mercado de carros elétricos.

A desaceleração das vendas da Tesla é um dos fatores que explicam a perda no patrimônio de Musk, com uma queda de 45% nas vendas na Europa, de acordo com dados da European Automobile Manufacturers’ Association (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis), embora o mercado de veículos elétricos continue em alta no continente.

Apesar de Musk ser uma figura polarizadora, não está claro que suas posturas políticas sejam o principal fator por trás dessa desaceleração nas vendas da Tesla. A crescente competição, especialmente na China, e a queda na demanda por carros elétricos nos Estados Unidos têm desempenhado um papel fundamental na retração da companhia neste ano.

A queda acentuada nas ações da Tesla reflete uma mudança no sentimento dos investidores desde novembro de 2024, logo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. Naquele momento, Musk alcançou seu valor máximo de patrimônio líquido, US$ 347,8 bilhões, impulsionado pela alta constante das ações da montadora. Acreditava-se que a influência de Musk na administração Trump traria uma onda de desregulamentação que beneficiaria suas empresas, principalmente a Tesla. Ele, que é o maior acionista individual da empresa, estava US$ 83 bilhões mais rico desde o dia da eleição até o final de novembro.

Ainda assim, alguns analistas acreditam que a Tesla pode se recuperar. Musk segue sendo uma das personalidades mais proeminentes do mundo dos negócios, comandando a Tesla, a SpaceX e outras iniciativas como X, Neuralink, xAI e The Boring Company.

Neste novo mandato de Donald Trump à frente da presidência dos EUA, Musk também passou a supervisionar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e tomou decisões polêmicas, incluindo uma série de demissões em agências do governo federal dos EUA.

Apesar de sua queda patrimonial, Musk segue no topo, com um patrimônio de US$ 380 bilhões, o que o coloca US$ 144 bilhões à frente do segundo colocado, Mark Zuckerberg, CEO da Meta.