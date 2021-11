Elon Musk: Hertz não assinou contrato que fez Tesla passar de US$1 trilhão

O CEO da Tesla, o bilionário Elon Musk, disse na segunda-feira, 1, que a empresa de locação de automóveis Hertz ainda não assinou contrato para a aquisição de 100 mil carros elétricos da companhia.

A locadora havia anunciado na semana passada que faria uma encomenda da frota até o fim de 2022, com o objetivo de eletrificar suas operações. A informação impulsionou as ações da montadora de Musk, que superou US$ 1 trilhão em valor de mercado na semana passada.

"Gostaria de enfatizar que nenhum contrato foi assinado ainda", informou Elon Musk em sua conta no Twitter.

O executivo também deu a entender que não estaria disposto a negociar valores mais baixos para os carros elétricos no contrato com a Hertz, mesmo considerando o volume de veículos encomendado.

"A Tesla tem muito mais demanda do que produção, portanto, só venderemos carros para a Hertz pela mesma margem que para os consumidores. O acordo da Hertz tem efeito zero em nossa economia", disse ele.

Caso o acordo se concretizasse, essa seria a maior compra individual para veículos elétricos e representaria cerca de US$ 4,2 bilhões de receita para Tesla Inc., segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Na semana passada, um porta-voz da Hertz havia confirmado o anúncio e dito que as entregas dos Teslas já haviam começado.

"A Hertz fez um pedido inicial de 100 mil veículos elétricos Tesla e está investindo em uma nova infraestrutura de carregamento de EV em todas as operações globais da empresa. Estamos vendo uma demanda inicial muito forte por Teslas em nossa frota de aluguel, o que reflete a demanda do mercado por veículos Tesla", disse o representante da locadora de veículos.

Na ocasião, Musk também ressaltou no Twitter que os carros seriam vendidos pelo preço cheio, o mesmo pago pelos consumidores pessoa física.

Depois de anunciar o acordo com a Tesla, a Hertz disse que também se associou à Uber para alugar cerca de 50 mil carros elétricos para seus motoristas.