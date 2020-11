Elon Musk fica US$ 15 bilhões mais rico e pode desbancar Zuckerberg

A fortuna do bilionário Elon Musk deu um salto de 15 bilhões de dólares na segunda-feira, depois que a fabricante de carros Tesla, fundada por ele, conseguiu uma vaga no índice S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos.

Com isso, Musk pode se tornar a terceira pessoa mais rica do mundo, tirando o posto do fundador do Facebook Mark Zuckerberg, que tem hoje um patrimônio de 106 bilhões de dólares.

Com a promessa de entrada no S&P, a ação da Tesla subiu 14% nesta segunda-feira (16). Com isso, a fortuna de Musk foi a 117,5 bilhões de dólares, de acordo com Índice de Bilionários da Bloomberg. A fortuna de Musk teve um incremento de 90 bilhões de dólares esse ano, de acordo com Business Insider.

A entrada da Tesla no índice está prevista para ocorrer em 21 de dezembro. Dentre os requisitos para integrar o índice estão: ter valor de mercado de ao menos 8,2 bilhões de dólares, (o da Tesla é de mais de 380 bilhões de dólares), possuir alta liquidez, com ao menos metade de suas ações disponíveis ao público, e ter tido quatro trimestres seguidos com lucro.

O crescimento do patrimônio de Musk devido ao bom momento da Tesla vem junto com outra notícia para o empresário. Na semana passada, a SpaceX, outra companhia de Musk, se uniu à Nasa em mais uma missão para enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS). A missão foi lançada com sucesso no domingo, quando quatro astronautas saíram do planeta Terra em uma espaçonave da companhia. Foi a segunda missão espacial da SpaceX em parceria com a Nasa.