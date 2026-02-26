Eles venderam a empresa por US$ 1,5 bi — agora têm US$ 75 mi para apostar na próxima gigante

Depois de vender a Freshly para a Nestlé por US$ 1,5 bilhão, Michael Wystrach e Chris Protasewich voltaram ao mercado com uma nova ambição.

A dupla acaba de levantar US$ 75 milhões para o fundo inaugural da Cutting Horse, superando a meta inicial de US$ 50 milhões e sinalizando forte apetite de investidores por sua tese.

A movimentação reforça uma tendência no mercado de growth equity. Fundadores que já passaram por ciclos completos de construção e venda de empresas agora estruturam veículos próprios para investir em novos negócios, aplicando experiência operacional como diferencial competitivo. As informações foram retiradas de Inc.

Da operação ao capital estruturado

Wystrach foi cofundador da Freshly, empresa de refeições prontas entregue por assinatura. Protasewich investiu na companhia e depois se tornou sócio operador. A aquisição bilionária pela Nestlé consolidou o histórico da dupla no segmento de consumo.

Desde então, os dois criaram quase uma dúzia de veículos de investimento específicos e realizaram aportes como investidores anjo. A Cutting Horse formaliza essa atuação.

Segundo Protasewich, a nova gestora representa a consolidação do que já vinham fazendo, com foco em aplicar mentalidade de fundador aos investimentos em marcas de consumo em estágio inicial.

Estratégia financeira e tese de investimento

O fundo mira empresas de produtos e serviços de consumo com receita anual entre US$ 1 milhão e US$ 20 milhões. A proposta é atuar junto aos fundadores desde cedo, oferecendo não apenas capital, mas orientação estratégica.

Wystrach afirma que fundadores carregam conhecimento prático que nem sempre aparece em planilhas ou modelos financeiros. Essa abordagem combina análise quantitativa com vivência operacional, um ponto relevante para decisões de alocação de capital em estágios de crescimento.

Do ponto de vista de finanças corporativas, a estratégia envolve gestão ativa de portfólio, avaliação de risco em empresas emergentes e construção de valor no médio prazo. O fato de o fundo ter sido sobre demandado indica confiança do mercado na capacidade da dupla de selecionar ativos com potencial de escala.

Crescimento com disciplina de capital

A Cutting Horse pretende investir em setores como alimentos, bebidas, saúde, bem-estar, produtos para animais de estimação e serviços ao consumidor. A experiência prévia dos fundadores como investidores, conselheiros e operadores em dezenas de marcas fortalece a proposta de geração de valor além do cheque.

Ao defender uma expansão ponderada e até mais conservadora do que a sugerida por alguns capitalistas de risco tradicionais, os sócios sinalizam foco em sustentabilidade financeira e eficiência operacional, fatores decisivos para empresas que buscam crescimento estruturado.

