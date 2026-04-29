Eles trocaram o empréstimo negado por um império de 1 bilhão de dólares construído entre amigos

(Reprodução/LinkedIn)
Redação Exame
Publicado em 29 de abril de 2026 às 11h35.
A trajetória da Scooter’s Coffee é um estudo de caso sobre como a falta de acesso ao crédito institucional pode forçar fundadores a criar modelos de negócio extremamente resilientes.
No final dos anos 90, Don e Linda Eckles receberam o "não" de diversos bancos. Em vez de desistir, eles recorreram ao Friends and Family, uma rodada de investimento informal de US$ 40 mil, para abrir um quiosque de café de apenas 60 m² em Omaha.
O sucesso da Scooter’s não veio apenas do produto, mas de um modelo operacional enxuto. Nos primeiros quatro meses, o casal trabalhou em todos os turnos, validando cada detalhe do atendimento — incluindo o toque pessoal de selar cada tampa com um adesivo de "carinha feliz".
No entanto, o caminho para o primeiro bilhão quase foi interrompido por um erro clássico de expansão: custos de construção subestimados.
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Ao tentarem abrir unidades em um shopping local, os custos de US$ 150 mil quase levaram o negócio à falência. Essa crise forçou a empresa a adotar o modelo de franquia em 2001, transferindo o risco de Capex (investimento em capital) para terceiros enquanto mantinham o controle da marca.
Recentemente, os fundadores recusaram uma oferta de compra de US$ 1 bilhão. A decisão reflete a confiança no valor intrínseco da empresa e no potencial de crescimento. No mercado de Private Equity, uma empresa com as margens da Scooter’s é considerada um ativo "AAA".
Enquanto Starbucks e outras gigantes lutam com a complexidade de lojas amplas e sindicatos, a Scooter’s aposta na agilidade. Seus quiosques compactos permitem uma entrada rápida em mercados locais com custos imobiliários reduzidos e uma operação focada exclusivamente na velocidade e conveniência do cliente.
A recusa do bilhão não é apenas orgulho; é um cálculo estratégico. Com o atual ritmo de expansão e a eficiência do modelo, a Scooter’s Coffee prova que o controle total sobre a marca e o fluxo de caixa pode valer muito mais do que um cheque imediato com nove zeros.
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