Eles transformaram a barraca de limonada da filha em um negócio que gera até US$ 15.600 por mês

Em maio de 2021, a pequena Mahati queria montar uma barraca de limonada no Brooklyn, em Nova York. Seus pais, Swetha e Venkat Raju, ambos na casa dos 40 anos, decidiram apoiar a ideia e, sem imaginar, colocaram em movimento o embrião do que hoje é o Brooklyn Curry Project, um restaurante pop-up que une cultura, propósito e uma gestão financeira eficiente.

Em menos de dois meses, o movimento chamou a atenção de centenas de pessoas.

Com filas se formando todos os sábados para saborear as limonadas por US$ 10, o casal percebeu o potencial de escalar o que havia começado como uma brincadeira infantil.

Com planejamento financeiro e controle de custos, a dupla passou a operar com fogões a gás butano no local e, em setembro de 2021, já cozinhava para multidões.

Segundo documentos analisados pela CNBC Make It, apenas em junho de 2024 o negócio arrecadou mais de US$ 15.600. A receita mensal média gira em torno de US$ 8.100, com margem de lucro estimada em 12%, de acordo com Venkat.

Os segredos por trás do sucesso

A inteligência financeira aplicada no Brooklyn Curry Project está nos detalhes: desde a precificação das limonadas — hoje vendidas a US$ 12 cada, após aumentos compatíveis com a demanda — até a decisão de importar temperos diretamente da fazenda da família de Swetha, na Índia, garantindo qualidade e identidade ao prato sem depender de intermediários.

Mais do que um exemplo de autenticidade gastronômica, o empreendimento dos Rajus mostra como profissionais com habilidades em finanças podem construir negócios paralelos lucrativos com visão estratégica e gestão disciplinada de finanças.

Agora, o casal se prepara para o próximo passo: tornar o Brooklyn Curry Project seu emprego em tempo integral.

Para isso, iniciaram uma campanha de arrecadação coletiva e estão em busca de um ponto fixo para abrir um restaurante. A transição exige planejamento rigoroso — com margem de lucro relativamente baixa, escalar o modelo com segurança financeira será o maior desafio.

