Eles superaram um incêndio e hoje faturam R$ 13 milhões com colchões

Desde os 16 anos, Leonardo dos Anjos segue os passos do pai, Claudinei, fundador da Anjos Colchões & Sofás.

Inspirado pela história de superação e resiliência que viu em casa, ele vem construindo seu próprio caminho dentro da empresa, equilibrando tradição e inovação.

Fundada em Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná, em 1990, a empresa começou bem pequena, com a produção de estofados e apenas quatro funcionários.

O negócio ia bem, mas nove anos depois um incêndio destruiu 70% da estrutura e quase tudo o que o jovem empresário havia conquistado.

Mesmo diante das cinzas, Claudinei não parou. Renegociou dívidas, comprou matéria-prima, entregou pedidos e, dois anos depois, voltou a equilibrar as contas.

No meio da reconstrução, teve uma ideia que mudaria tudo: começou a fabricar colchões.

O novo produto fez tanto sucesso que hoje representa 90% da produção da marca.

Com a empresa novamente fortalecida, veio a vontade de crescer.

Em 2007, nasceu a Anjos Colchões Franchising, abrindo caminho para o modelo de franquias que espalharia a marca pelo país.

Para acompanhar o ritmo, foram criados três complexos fabris, dois no Paraná e um na Paraíba. Somente no ano passado, a Anjos Colchões & Sofás faturou 13 milhões de reais, um aumento de 24,8% em relação a 2023, quando faturou 10,5 milhões de reais. Esse crescimento garantiu a presença da empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

Novos horizontes

Esse exemplo de perseverança também moldou a carreira do filho.

Leonardo entrou na empresa ainda adolescente. Mais tarde, chegou a trabalhar por alguns meses em um escritório de advocacia para testar outros caminhos, mas percebeu que seu lugar era mesmo no negócio da família.

Formado em administração, ele busca se aprimorar constantemente com cursos de gestão, liderança e inovação. Além disso, está sempre viajando em busca de novas ideias e referências para levar à empresa.

Desde os 26 anos, Leonardo ajuda a fortalecer ainda mais a marca.

Ele foi fundamental na escolha de gestores, gerentes e equipes alinhadas ao propósito da empresa, consolidando a operação em novos territórios e liderando a expansão internacional.

Sob sua gestão, a primeira unidade fora do Brasil foi inaugurada no Paraguai, em 2014. Depois vieram Uruguai e Chile. Em breve, a Anjos Colchões & Sofás chegará à Argentina e já planeja presença nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, são 300 lojas comercializadas entre 24 estados brasileiros e no exterior. A meta é atingir 450 unidades até 2030.

Desde 2020, Leonardo comanda a área de franquias e esteve à frente de vários projetos, como na reformulação do layout das lojas e na criação de novos setores de apoio aos franqueados.

Ao falar sobre o pai, Leonardo o define como sua maior referência. Admira a forma como Claudinei consegue cobrar e motivar ao mesmo tempo, transformando cada feedback em aprendizado e crescimento. "Essa combinação é o que faz a equipe querer sempre melhorar", diz.

Atendimento inteligente e colchão exclusivo

Mesmo sendo uma marca de colchões, sofás e boxes, a Anjos não para de inovar.

Um sistema de atendimento com inteligência artificial está em desenvolvimento para agilizar o contato com os clientes e oferecer respostas rápidas e precisas a qualquer hora do dia, a partir do próximo ano.

Já um dos lançamentos previstos para 2026 é um colchão feito com látex importado da Bélgica e inspirado em tecnologias norte-americanas, desenvolvido para oferecer o máximo de conforto aos clientes. "Será o melhor colchão do Brasil", diz o rapaz.

Assista ao reality show Choque de Gestão