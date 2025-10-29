Eles são os 'médicos' para empresas que estão respirando por aparelhos

Eles são contabilistas por formação, mas no mundo corporativo poderiam ser comparados aos médicos de UTI, responsáveis pelo tratamento dos pacientes em estado grave. No caso da Force Partners, consultoria especializada em recuperação judicial, com escritórios em Chapecó e Itajaí (SC), a metodologia de trabalho é similar à dos intensivistas em um hospital.

Marlon Korbes e Caciano Roberto Zanella, sócios e fundadores da Force Partners, recorrem com frequência às analogias com o corpo humano para falar sobre empresas com a saúde financeira debilitada. “Nós olhamos para o CNPJ dos nossos clientes como uma espécie de organismo vivo. Quando nos procuram, geralmente é porque estão com a doença em estado avançado. Nosso papel é elaborar um diagnóstico das causas e planejar um tratamento para que ele se levante e tenha alta. A boa notícia é que até agora nossa taxa de sucesso na recuperação da saúde financeira é superior a 90%”, diz Marlon.

Os sintomas mais comuns das companhias, quando já estão respirando por aparelhos, são o elevado grau de endividamento, sem acesso a novas linhas de crédito e, por consequência, atraso no pagamento de fornecedores e funcionários, pois o fluxo de caixa é insuficiente. “Nós costumamos dizer que o caixa é comparável a um coração, o rei dos indicadores da saúde de uma empresa.” afirma Marlon.

Diagnóstico é primeiro passo

Fundada em 2022, em Chapecó, a Force Partners, também conta com escritório em Itajaí. Apesar do pouco tempo de “vida”, ela lidera alguns dos casos de recuperação mais relevantes de Santa Catarina e já conduziu projetos que somam mais de R$ 1 bilhão em passivos reestruturados, consolidando-se como referência em soluções de gestão para empresas de médio e grande porte.

O foco da consultoria, explica Caciano, é na qualidade do serviço, não na quantidade. “Somos uma consultoria boutique, com uma carteira menor de clientes, mas com um atendimento personalizado, que vai desde o diagnóstico à elaboração de uma estratégia detalhada e acompanhamento de todos os passos da recuperação. Nosso trabalho termina apenas quando o paciente levanta da maca e volta a caminhar por conta própria”, destaca Caciano.

Recentemente, a consultoria empresarial conquistou espaço de destaque no cenário nacional ao alcançar o top 10 do Ranking Negócios em Expansão 2025, da EXAME, na categoria Novatas. O reconhecimento posiciona a empresa catarinense como uma das mais promissoras do país e reforça sua relevância em projetos estratégicos e de alta complexidade, conduzindo reestruturações financeiras e operacionais, com ênfase na reorganização de dívidas e na preservação de empresas.

Além dos fundadores Marlon Korbes e Caciano Zanella, o engenheiro Eduardo Rücker foi incorporado à sociedade. As intervenções são planejadas de forma integrada, mas cada um deles tem responde por um dos pilares da Force Partners. Caciano cuida da controladoria e gestão financeira durante a reestruturação. Marlon é especializado na renegociação com credores e no processo de recuperação judicial, enquanto Eduardo atua na recomposição organizacional e industrial das companhias. Todos têm mais de duas décadas de experiência de mercado.

Setores estratégicos

A atuação da Force Partners se estende a setores estratégicos da economia, como alimentos, bebidas, metal mecânico, papel, alumínio, químico, madeireiro e moveleiro, além de transportes e construção civil.

Um dos principais diferenciais da consultoria está na forma como conduz cada projeto. A metodologia própria é estruturada em três fases que se complementam e garantem consistência nos resultados. Tudo começa com o diagnóstico, momento em que a equipe se apropria de todas as informações financeiras, comerciais, operações produtivas e logísticas, recursos humanos e governança, avaliando tanto dados quantitativos quanto aspectos qualitativos.

Nessa etapa, é traçado um panorama completo da empresa, entendendo sua cultura de gestão, construindo um overview detalhado do cenário econômico, financeiro e organizacional, com a identificação dos principais riscos e oportunidades a serem trabalhados. “Assim como um médico trata cada paciente de forma única, buscamos compreender as particularidades de cada empresa e oferecer soluções sob medida”, explica Caciano Zanella.

Na sequência, inicia-se a fase de transformação, cujo foco é restaurar o equilíbrio econômico-financeiro e consolidar uma gestão orientada a resultados. Nesse momento, aceleram-se as ações para eliminar gargalos, explorar oportunidades e potencializar os resultados. A implantação da cultura orçamentária, o desdobramento de metas e a definição de objetivos claros para os gestores tornam-se fundamentais.

O desempenho passa a ser monitorado de forma sistemática, garantindo ajustes de rota sempre que necessários. O propósito central é posicionar a empresa como geradora de resultado e de caixa, explorando de maneira estratégica a redução de custos, a eficiência produtiva e operacional, além da melhoria das margens.“Em cada projeto, unimos especialistas de diversas áreas e garantimos a presença integral de um executivo sênior, assegurando profundidade técnica e consistência na execução”, reforça Eduardo Rücker.

Por fim, chega-se à fase de estabilização, momento em que a governança é consolidada e os gestores passam a atuar com maior autonomia, apoiados por ritos de gestão que conferem clareza, agilidade e segurança nas decisões. É nessa etapa que a cultura de resultados se solidifica e a empresa alcança condições sustentáveis para crescer de forma estruturada e consistente. A conclusão destas três etapas dura, em média, cerca de 18 meses.