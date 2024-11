Eles querem resolver a rotina das clínicas de saúde — e buscam investimento de R$ 5 milhões

LISBOA — A startup Clínica Experts quer simplificar a rotina das clínicas de saúde. A proposta da healthtech paulista é uma plataforma tudo-em-um que promete resolver desde agendamentos até finanças e prontuários eletrônicos.

A ideia é unir tudo o que uma clínica precisa em um só lugar e, de quebra, automatizar boa parte dos processos com ajuda de inteligência artificial.

De zero clientes em 2019, a startup passou a atender 5 mil clínicas e mais de 2 mil usuários ativos até 2023. Motivados pelo faturamento de R$ 6 milhões nos últimos 12 meses, eles agora querem atingir 20 mil clínicas em 2024.

A startup começou atendendo clínicas estéticas, mas percebeu logo que a dor era a mesma em todo o setor de saúde. Então, expandiu o foco para atender várias especialidades, oferecendo uma solução mais completa.

Hoje, a plataforma reúne funcionalidades para agendamento, finanças, prontuário eletrônico e produtividade, focando em resolver problemas de forma integrada.

No comando estão Tiago Mario, presidente com experiência em publicidade e fintechs; Christian Bayer, diretor de tecnologia especializado em IA; e Felipe Horn, responsável pelo marketing. A startup está presente no Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia que acontece esta semana em Lisboa, Portugal.

Mas o que exatamente a plataforma faz?

O sistema da Clínica oferece agendamento inteligente que ajuda a preencher as agendas dos profissionais, um prontuário eletrônico com transcrição automática, e uma assistente virtual que responde a comandos de voz e texto para agilizar processos. Além disso, a plataforma promete melhorar a comunicação com os pacientes, facilitando o atendimento e o acompanhamento.

Operando no modelo SaaS, a Clínica Experts cobra por usuário, com um ticket médio de R$ 100. Agora, eles estão em busca de uma rodada de R$ 5 milhões em investimento, oferecendo 15% da empresa em troca.

A ideia é usar os recursos para expandir a operação e consolidar-se como uma solução essencial para a gestão de clínicas, combinando simplicidade com todas as funcionalidades que as clínicas precisam para o dia a dia.