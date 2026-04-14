Eles largaram tudo para viajar e criaram um negócio de US$ 33 milhões no caminho

O que começou como uma ideia durante uma viagem internacional se transformou em um negócio que alcançou US$ 33 milhões em vendas em pouco mais de um ano.

A empresa, criada por um casal enquanto percorria diferentes países, combina operação remota, estratégia digital e testes globais de produto para sustentar seu crescimento acelerado.

A origem da empresa está diretamente ligada a uma necessidade prática. Durante uma expedição ao Monte Kilimanjaro, um dos fundadores enfrentou dificuldades para encontrar um protetor solar que fosse eficaz sem causar irritação na pele. A partir dessa experiência, surgiu a ideia de desenvolver um produto próprio.

De volta aos Estados Unidos, o casal iniciou os primeiros testes e, ao mesmo tempo, decidiu estruturar uma rotina que permitisse conciliar trabalho e viagens. A operação começou com recursos próprios e rapidamente passou a gerar vendas.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Operação global e estrutura enxuta

Mesmo sem uma base fixa, a empresa foi estruturada com apoio de parceiros logísticos. A distribuição dos produtos foi realizada por uma operação terceirizada, permitindo que os fundadores mantivessem a mobilidade enquanto expandiam o negócio.

Durante 2024, ainda em viagem, a empresa alcançou cerca de US$ 7 milhões em vendas. A estrutura remota exigiu adaptação constante, incluindo o envio de amostras para familiares e a gestão de decisões à distância.

A divisão de funções entre os fundadores contribuiu para a aceleração do negócio. Enquanto uma das sócias liderava a criação de programas de afiliados e relacionamento com influenciadores, o outro concentrava esforços em mídia paga e estratégias de escala.

Além disso, a exposição a diferentes mercados internacionais permitiu o aprimoramento contínuo do produto. Em países da Ásia e Europa, o casal analisou concorrentes e testou soluções locais, incorporando aprendizados ao desenvolvimento da marca.

Expansão internacional como vantagem competitiva

As viagens não foram apenas parte do estilo de vida dos fundadores, mas um elemento estratégico. A possibilidade de acessar diferentes mercados ampliou o repertório sobre tendências e comportamento do consumidor.

Em locais como Japão e Coreia do Sul, conhecidos pela inovação em cuidados com a pele, o contato com novos produtos influenciou diretamente a evolução da proposta da empresa.

Apesar do crescimento, o modelo também apresentou desafios. Questões logísticas, restrições de visto e custos inesperados impactaram a operação em determinados momentos.

Em Singapura, por exemplo, dificuldades relacionadas à permanência no país geraram perdas financeiras. Situações como essa evidenciam os riscos associados a modelos altamente flexíveis, especialmente quando dependem de múltiplas jurisdições.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.