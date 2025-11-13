Eles largaram o CLT e faturam milhões com consultoria 'faz-tudo'

Pense assim: se uma marca de qualquer segmento quer criar um novo produto, melhorar seus resultados ou deixar o trabalho mais eficiente, a Stage entra em cena para ajudar.

Fundada no fim de 2020 pelos sócios Henrique Kinoshita, Matheus Pinheiro, Cassiano Rodrigues e Caio Taminato, a Stage é uma consultoria full service. Ou seja, a consultoria"faz-tudo" para as empresas: pensa na estratégia, desenha o projeto e ajuda a fazer acontecer.

Além dos fundadores, também fazem parte da sociedade Anderson Suzuki, Bruno Akio, Cesar Nakashima, Daniela Furusawa e Miguel Couto.

“Nós auxiliamos as empresas a definir seus objetivos de curto, médio e longo prazo e a transformar tudo isso em ações práticas para alcançar resultados”, diz Henrique Kinoshita, co-CEO da Stage.

A empresa tem ainda um laboratório de inovação, onde cria soluções novas e testa formas diferentes de melhorar negócios, ajudando a gastar menos, inovar mais ou ter um impacto social positivo, por exemplo.

Hoje, a consultoria atua em diversos setores como seguros, mercado de capitais, comunicação e mídia, educação, saúde e tecnologia.

Para fazer todo esse trabalho, eles contam com 60 profissionais, que reúnem conhecimentos que vão desde estratégia, negócios e produtos até tecnologia, design e marketing.

“Temos muita gente boa, muito alinhada à cultura da empresa, e é isso que faz a Stage conseguir entregar resultados de ponta a ponta”, diz Henrique.

Do CLT ao empreendedorismo

Segundo o co-CEO Caio Taminato, na maioria dos projetos as iniciativas estão ligadas à reestruturação de processos, transformação digital, automação ou ao desenvolvimento de novos produtos.

“Entramos para complementar essas frentes de trabalho e garantir que as metas sejam cumpridas.”

Os sócios somam mais de 15 anos de experiência em suas áreas e criaram a Stage com o propósito de transformar o mercado de forma positiva. A história empreendedora, no entanto, começou um pouco antes da consultoria. E foi daí que eles se encontraram.

Logo depois do lockdown por conta da pandemia, em 2020, eles começaram a criar startups. “Deixamos o salário fixo e o emprego estável para empreender e aprender com o universo das startups”, lembra Caio.

Dessas experiências veio a ideia de ajudar grandes empresas que enfrentam desafios complexos, usando o conhecimento que já tinham acumulado, surgindo a Stage.

Com mais de 200 projetos no portfólio a nível global, estruturando novas soluções independentemente da escala do negócio, a meta é superar a marca dos 300 projetos em breve.

Pela primeira vez, a consultoria foi reconhecida no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

A empresa ficou na 43ª colocação entre 177 companhias com faturamento entre 5 e 30 milhões de reais. Em 2024, registrou uma receita operacional líquida de 8,3 milhões de reais, alta de 86% na comparação com 2023.

Para 2025, a empresa pretende dobrar o faturamento, seguindo o ritmo dos anos anteriores. Além disso, planeja ampliar sua base de clientes, que hoje conta com 60 grupos econômicos, para 80 até 2026.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.