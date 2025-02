Eles jogavam futebol na faculdade. Hoje, têm um concorrente para o Gatorade que vale US$ 1 bilhão

Em 2010, dois colegas do time de futebol americano da Dartmouth College, Garrett Waggoner e Andy Gay, tiveram uma ideia: criar uma forma mais prática de saborizar a água.

Como atletas, eles viam e sentiam na pele um problema recorrente: despejar eletrólitos em pó em garradas de água de boca estreita era quase impossível. O que começou como um incômodo tornou-se a Cirkul, um negócio avaliado em US$ 1 bilhão em 2022. As informações são da CNBC Make It.

A primeira validação da ideia veio em 2013, quando os fundadores participaram de uma competição de startups na universidade. Eles não venceram, mas conquistaram o prêmio de escolha popular e garantiram um financiamento inicial de US$ 16 mil. Esse valor foi o primeiro passo para transformar o conceito da Cirkul em um produto real.

Após a formatura, Waggoner e Gay continuaram desenvolvendo a tecnologia da garrafa reutilizável, que funciona com cartuchos de sabor descartáveis. Mas trazer a ideia para o mercado exigia capital. Para bancar suas despesas enquanto buscavam investidores, Waggoner chegou a se profissionalizar como jogador de futebol no Canadá e como manobrista de carros nas horas vagas. Já Gay atendia ligações de potenciais investidores no fundo de uma loja de departamento, onde trabalhava para se sustentar.

Captação de investimentos e entrada no mercado

Os esforços para levantar capital começaram a dar frutos entre 2017 e 2020, período em que a Cirkul arrecadou cerca de US$ 7,5 milhões em duas rodadas de investimento. Esse dinheiro foi crucial para a produção em larga escala e a entrada da marca no varejo, o que aconteceu em 2018.

Mesmo com o crescimento, o momento decisivo para a empresa veio em 2022, quando um novo ciclo de investimentos elevou seu valuation para US$ 1 bilhão. Além da injeção de capital, a Cirkul teve um impulso inesperado: seus produtos viralizaram no TikTok, com consumidores compartilhando vídeos experimentando diferentes sabores da bebida.

A explosão nas redes sociais resultou em uma demanda sem precedentes. Quando a marca entrou nas prateleiras do Walmart, os estoques planejados para oito semanas esgotaram-se em apenas uma.

O desafio de manter o sucesso no mercado financeiro

Atualmente, a Cirkul opera com mais de 1.000 funcionários e armazéns em Tampa e Salt Lake City.

Segundo a empresa, o negócio já é lucrativo, embora não revele sua receita anual. O desafio agora é manter o crescimento sustentável em um mercado dinâmico, onde marcas populares podem perder relevância rapidamente.

A dependência da empresa de seus cartuchos patenteados para funcionamento da garrafa é um fator estratégico, mas que também exige fidelização do consumidor. O analista Alex Frederick, da PitchBook, aponta que o setor de produtos de consumo é altamente volátil, e a Cirkul precisará inovar constantemente para se manter competitiva diante de concorrentes como Gatorade.

Anúncio no SuperBowl

A trajetória da Cirkul é um exemplo do impacto do financiamento no crescimento de startups. Da busca por investidores em um depósito de loja ao patrocínio de um comercial no Super Bowl, a empresa provou que inovação, estratégia de captação de recursos e presença digital são fatores determinantes para o sucesso financeiro.

Os fundadores tiveram de dominar todas as principais estratégias de finanças corporativas e liderança, um conhecimento que não é amplamente conhecido pela maioria dos aspirantes a empreendedor.

