Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Eles ganharam o primeiro cheque na infância e querem R$ 300 mi antes dos 30

Os irmãos Diego Mylher e Jean Junior vendem suplementos pela internet. Antes, já ganharam dinheiro com blogs, tiveram lojas físicas e superaram uma falência

Jean Junior e Diego Mylher, fundadores do grupo MDT: meta de entrar em mais de 5.000 pontos de venda e lançar 15 produtos em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Jean Junior e Diego Mylher, fundadores do grupo MDT: meta de entrar em mais de 5.000 pontos de venda e lançar 15 produtos em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Karla Dunder
Karla Dunder

Freelancer

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06h01.

Tudo sobreCabeça de empreendedor
Saiba mais

O mercado de suplementos cresce, mas segue travado por dois gargalos: logística lenta e marcas pouco conhecidas fora das grandes redes. Para quem tenta entrar, o jogo é caro, técnico e depende de confiança do consumidor.

O Grupo MDT nasceu nessa brecha. Criado pelos irmãos Diego Mylher, 23 anos, e Jean Junior, 21, o grupo reúne três marcas — Soufit, Águas de Aurora e iGummy — com foco em saúde, beleza e tecnologias de produção próprias.

A empresa virou pauta agora porque prepara um salto: quer triplicar o time, ampliar a capacidade logística, entrar em mais de 5.000 pontos de venda e lançar mais de 15 produtos em 2026.

A gente começou sem dinheiro de marketing. Então pegamos nossos próprios clientes e transformamos em revendedores”, diz Diego. Depois das vendas porta a porta, vieram os afiliados digitais e o e-commerce direto, que hoje puxa a maior parte da receita.

O grupo prevê reforçar o portfólio e acelerar a expansão internacional. A meta é chegar a 300 milhões de reais em faturamento nos próximos três anos.

Da infância no Google AdSense ao primeiro colapso

Diego e Jean cresceram conectados. Aos 8 e 9 anos, criavam blogs para monetizar via Google AdSense, plataforma de anúncios do Google. Na adolescência, abriram a primeira loja on-line.

O início teve tropeço e euforia: uma loja fracassou, a outra vendeu 150.000 reais em quatro meses. Depois, apostaram em moda feminina com fornecedores do Brás — e quebraram durante a pandemia.

Os dois voltaram ao zero: trabalharam em lanchonete, hotel e venda de bala de coco.

A gente tentou humanizar a marca, mas éramos dois adolescentes vendendo moda feminina. Não funcionou e a empresa faliu”, diz Jean.

Sem formação acadêmica, estudaram e-commerce no YouTube e em cursos on-line. O retorno definitivo veio em 2021, quando buscaram um empréstimo de 100.000 reais em produtos com um amigo da família. Nascia o embrião do grupo.

A pandemia reabriu a demanda por vitaminas e produtos de bem-estar. Os irmãos viram a janela. Criaram o primeiro termogênico e depois ampliaram a linha.

Hoje, o portfólio reúne suplementos em cápsulas e gomas, além de produtos de performance. O grupo opera unidades fabris próprias, P&D interno e pesquisa global de insumos — um diferencial raro entre marcas digitais iniciantes.

Como funciona hoje o Grupo MDT

  • 80 colaboradores em São Paulo, Minas Gerais e Flórida

  • Meta de 150 pessoas até o fim de 2026

  • Portfólio dividido em três frentes:

    • Soufit: foco no público C e D

    • Brasimed: produtos voltados ao varejo farma

    • iGummy: suplementos em goma para o público B e C

  • Produção própria, certificações de qualidade e integração com fornecedores internacionais

  • Estratégia multicanal: e-commerce próprio, marketplaces, afiliados e revendedores porta a porta

O grupo também mantém uma comunidade fechada de influenciadores e revendedores. A dinâmica inclui treinamentos, convenções e premiações — um modelo inspirado nas antigas vendas diretas. “A nossa primeira revendedora hoje é head de atendimento ao cliente”, afirma Diego.

Planos de expansão para 2026

A meta central é ganhar escala logística. O grupo planeja abrir um novo centro de distribuição para reduzir o prazo de entrega e disputar espaço com modelos como o Same Day Delivery do Mercado Livre.

No produto, virá uma ofensiva de performance: whey protein, creatina três em um, BCAA, glutamina, pré-treino e uma linha de saúde com ômega 3, coenzima Q10, NAC e cúrcuma.

Parte do pipeline inclui um protocolo de emagrecimento, ainda sob confidencialidade. A fábrica prepara formulações próprias com insumos importados.

No campo comercial, o foco é ocupar redes como drogarias, supermercados e atacarejos. A meta é chegar a 5.000 pontos de venda e reforçar o braço B2B.

O grupo desenvolveu uma plataforma própria de e-commerce, semelhante a Shopify e VTEX, incluindo camadas de inteligência artificial em logística, CRM, pós-venda e marketing.

A IA está em tudo. Mas queremos aprofundar por área e tornar o processo mais robusto”, diz Diego.

Próximos passos

A empresa também negocia parcerias com médicos e nutricionistas. A ideia é aumentar a recomendação profissional e brigar com players tradicionais do varejo farma.

O MDT cresce num mercado pressionado por dois fatores:

  1. Consumidor que quer entrega imediata

  2. Concorrência de grandes indústrias que já dominam o canal médico

Construir confiança com o consumidor, especialmente em suplementos, exige reputação técnica e constância. O grupo aposta na produção própria e no P&D como antídoto, mas ainda precisa romper a barreira da recomendação profissional — o principal filtro desse mercado.

Para 2026, o grupo mira escala e maturidade. Expansão logística, internacionalização na Europa, crescimento da comunidade de revendedores e entrada mais profunda no canal farma formam o eixo do próximo ciclo.

A gente começou com clientes virando vendedores. Agora queremos que a marca ganhe força técnica e presença nacional”, diz Jean.

Acompanhe tudo sobre:Suplementos alimentaresCabeça de empreendedorEmpreendedorismo

Mais de Negócios

'Gympass' da leitura, Skeelo pousa no México com R$ 60 milhões

Evento em Salvador coloca startups em ringues e mira R$ 30 milhões em negócios

Afya promove saúde em região impactada pelas mudanças climáticas

Por que essa brasileira virou bilionária sem ser herdeira

Mais na Exame

Mundo

Como as novas restrições de imigração de Trump afetam os brasileiros?

Negócios

'Gympass' da leitura, Skeelo pousa no México com R$ 60 milhões

Mercados

Wall Street descarta bolha de IA, mas monitora gargalos

Esporte

Flamengo chega ao 9º título e vira vice-líder histórico do Brasileirão