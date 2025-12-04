Eles ganharam o primeiro cheque na infância e querem R$ 300 mi antes dos 30

O mercado de suplementos cresce, mas segue travado por dois gargalos: logística lenta e marcas pouco conhecidas fora das grandes redes. Para quem tenta entrar, o jogo é caro, técnico e depende de confiança do consumidor.

O Grupo MDT nasceu nessa brecha. Criado pelos irmãos Diego Mylher, 23 anos, e Jean Junior, 21, o grupo reúne três marcas — Soufit, Águas de Aurora e iGummy — com foco em saúde, beleza e tecnologias de produção próprias.

A empresa virou pauta agora porque prepara um salto: quer triplicar o time, ampliar a capacidade logística, entrar em mais de 5.000 pontos de venda e lançar mais de 15 produtos em 2026.

“A gente começou sem dinheiro de marketing. Então pegamos nossos próprios clientes e transformamos em revendedores”, diz Diego. Depois das vendas porta a porta, vieram os afiliados digitais e o e-commerce direto, que hoje puxa a maior parte da receita.

O grupo prevê reforçar o portfólio e acelerar a expansão internacional. A meta é chegar a 300 milhões de reais em faturamento nos próximos três anos.

Da infância no Google AdSense ao primeiro colapso

Diego e Jean cresceram conectados. Aos 8 e 9 anos, criavam blogs para monetizar via Google AdSense, plataforma de anúncios do Google. Na adolescência, abriram a primeira loja on-line.

O início teve tropeço e euforia: uma loja fracassou, a outra vendeu 150.000 reais em quatro meses. Depois, apostaram em moda feminina com fornecedores do Brás — e quebraram durante a pandemia.

Os dois voltaram ao zero: trabalharam em lanchonete, hotel e venda de bala de coco.

“A gente tentou humanizar a marca, mas éramos dois adolescentes vendendo moda feminina. Não funcionou e a empresa faliu”, diz Jean.

Sem formação acadêmica, estudaram e-commerce no YouTube e em cursos on-line. O retorno definitivo veio em 2021, quando buscaram um empréstimo de 100.000 reais em produtos com um amigo da família. Nascia o embrião do grupo.

A pandemia reabriu a demanda por vitaminas e produtos de bem-estar. Os irmãos viram a janela. Criaram o primeiro termogênico e depois ampliaram a linha.

Hoje, o portfólio reúne suplementos em cápsulas e gomas, além de produtos de performance. O grupo opera unidades fabris próprias, P&D interno e pesquisa global de insumos — um diferencial raro entre marcas digitais iniciantes.

Como funciona hoje o Grupo MDT

80 colaboradores em São Paulo, Minas Gerais e Flórida

Meta de 150 pessoas até o fim de 2026

Portfólio dividido em três frentes: Soufit : foco no público C e D Brasimed : produtos voltados ao varejo farma iGummy : suplementos em goma para o público B e C

Produção própria, certificações de qualidade e integração com fornecedores internacionais

Estratégia multicanal: e-commerce próprio, marketplaces, afiliados e revendedores porta a porta

O grupo também mantém uma comunidade fechada de influenciadores e revendedores. A dinâmica inclui treinamentos, convenções e premiações — um modelo inspirado nas antigas vendas diretas. “A nossa primeira revendedora hoje é head de atendimento ao cliente”, afirma Diego.

Planos de expansão para 2026

A meta central é ganhar escala logística. O grupo planeja abrir um novo centro de distribuição para reduzir o prazo de entrega e disputar espaço com modelos como o Same Day Delivery do Mercado Livre.

No produto, virá uma ofensiva de performance: whey protein, creatina três em um, BCAA, glutamina, pré-treino e uma linha de saúde com ômega 3, coenzima Q10, NAC e cúrcuma.

Parte do pipeline inclui um protocolo de emagrecimento, ainda sob confidencialidade. A fábrica prepara formulações próprias com insumos importados.

No campo comercial, o foco é ocupar redes como drogarias, supermercados e atacarejos. A meta é chegar a 5.000 pontos de venda e reforçar o braço B2B.

O grupo desenvolveu uma plataforma própria de e-commerce, semelhante a Shopify e VTEX, incluindo camadas de inteligência artificial em logística, CRM, pós-venda e marketing.

“A IA está em tudo. Mas queremos aprofundar por área e tornar o processo mais robusto”, diz Diego.

Próximos passos

A empresa também negocia parcerias com médicos e nutricionistas. A ideia é aumentar a recomendação profissional e brigar com players tradicionais do varejo farma.

O MDT cresce num mercado pressionado por dois fatores:

Consumidor que quer entrega imediata Concorrência de grandes indústrias que já dominam o canal médico

Construir confiança com o consumidor, especialmente em suplementos, exige reputação técnica e constância. O grupo aposta na produção própria e no P&D como antídoto, mas ainda precisa romper a barreira da recomendação profissional — o principal filtro desse mercado.

Para 2026, o grupo mira escala e maturidade. Expansão logística, internacionalização na Europa, crescimento da comunidade de revendedores e entrada mais profunda no canal farma formam o eixo do próximo ciclo.