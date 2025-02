Eles faturam milhões ao cortar um dos maiores gastos das empresas brasileiras

O setor de energia no Brasil tem se transformado rapidamente. Empresas estão migrando para o mercado livre de energia e buscando soluções mais sustentáveis. Esse movimento reflete um cenário em que, além de reduzir custos, as empresas buscam maior controle sobre seus contratos e novas formas de otimizar o consumo.

A Armor Energia entrou nesse contexto com um modelo de negócios focado em soluções personalizadas para o mercado varejista e em projetos de geração distribuída. A empresa ocupa o sexto lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 na categoria de empresas com receita entre 30 milhões e 150 milhões de reais. Em 2023, faturou 33,6 milhões de reais.

A proposta da Armor é simples: oferecer aos clientes acesso a energia mais eficiente e com custos reduzidos. A empresa utiliza modelos como o desconto garantido, onde as empresas obtêm redução na tarifa das distribuidoras. Além disso, a Armor implementa sistemas de geração distribuída, como usinas solares fotovoltaicas, atendendo pequenos e médios negócios.

A história da Armor Energia

A Armor Energia foi fundada em 2022 por Fred Menezes, um veterano do setor financeiro com ampla experiência no mercado de energia. A ideia surgiu de uma oportunidade no mercado de geração distribuída (GD), ainda em fase de crescimento no Brasil, mas com vantagens fiscais para a construção de usinas solares.

"Naquela época, havia uma janela de oportunidade para construir ativos solares, principalmente devido aos incentivos fiscais disponíveis. Sabíamos que se não aproveitássemos esse momento, o futuro seria mais difícil", explica Fred Menezes, sócio-fundador da Armor.

Além de Menezes, a Armor conta com um time de sócios com competências complementares. Marcos Ávila é responsável pela parte financeira e compliance. Lucas Kok é especializado em geração distribuída, e Luiz Curado lidera a estruturação de projetos financeiros. Essa combinação de competências permitiu à empresa focar tanto no mercado livre de energia quanto na geração distribuída desde o início.

A empresa começou a operar atendendo clientes de pequeno e médio porte, especialmente aqueles com contas de energia entre 5 mil e 100 mil reais por mês. "Nossa estratégia sempre foi criar uma relação de confiança com nossos clientes, um ponto fundamental no mercado de energia", comenta Menezes.

Os motivos para o crescimento

O crescimento expressivo da Armor nos últimos anos pode ser atribuído a fatores principais. O primeiro deles é a adesão ao mercado livre de energia, onde oferece contratos mais vantajosos. Em 2024, mais de 25 mil empresas migraram para o mercado livre, um aumento significativo em relação ao ano anterior. A Armor facilitou a entrada de muitas pequenas e médias empresas nesse ambiente de contratação livre, onde o cliente pode negociar preço e fornecedor de energia.

Outro fator importante foi a aposta da Armor em geração distribuída, especificamente em usinas solares. A empresa tem atualmente três usinas em operação e planeja expandir seu portfólio de geração renovável até 2025. O mercado de energia solar segue em ascensão no Brasil.

"O mercado de geração distribuída, especialmente o solar, é uma das nossas apostas mais fortes. Temos usinas em São Paulo e Goiás e, recentemente, compramos ativos em Minas Gerais. Com isso, conseguimos fornecer energia limpa e mais barata para nossos clientes, ajudando-os a reduzir custos", afirma Menezes.

Além disso, a Armor atua como consultora para fundos de investimentos no setor de energia, incluindo a gestão do fundo imobiliário CPV Energia FII (RENV11). Esse fundo busca recursos para expandir a capacidade de geração renovável no Brasil.

A sustentabilidade como diferencial

A Armor Energia também foca na sustentabilidade como um de seus pilares. A empresa auxilia seus clientes a migrar para fontes de energia mais limpas, como a solar, e oferece produtos que contribuem para a redução de emissões de CO2.

Em 2024, a Armor firmou uma parceria com a Lemon, uma empresa de tecnologia. Elas implementaram a Usina Fotovoltaica de Artur Nogueira, com capacidade de gerar 4,3 GWh de energia por ano, suficiente para atender cerca de 400 pequenas empresas.

"Buscamos sempre ajudar nossos clientes a investir na transição energética, oferecendo opções de energia limpa e mais barata. Isso se reflete na nossa estratégia de diversificação de produtos e serviços", destaca Fred Menezes.

Desafios futuros

Apesar do crescimento, a Armor enfrenta desafios comuns no setor de energia. A volatilidade dos preços da energia no mercado livre e a constante evolução das regulamentações são alguns desses desafios. Além disso, a empresa enfrenta o alto custo de investimentos em novos projetos e a competição com grandes players do mercado.

Mesmo assim, a Armor está otimista quanto ao futuro. Em 2025, pretende expandir ainda mais sua capacidade de geração solar e sua base de clientes no mercado livre de energia. A empresa espera alcançar um portfólio de 50 MW de capacidade até o final de 2025, aumentando a oferta de energia renovável no Brasil.

"Nosso foco agora é consolidar tudo o que fizemos até aqui e ampliar nossa atuação, sempre com um olhar atento à sustentabilidade e à eficiência energética", conclui Menezes.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

