Eles fecharam uma startup que faturava US$2,2 mi para apostar em IA e alcançaram nove dígitos

Dois empreendedores de 33 anos decidiram encerrar uma startup que faturava cerca de US$2,2 milhões por ano para reconstruir o negócio com foco total em inteligência artificial. A mudança ocorreu após o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, movimento que ampliou o uso de modelos de linguagem na criação de softwares.

Mesmo com receita recorrente, projeções de crescimento e US$3 milhões já captados com investidores, os fundadores optaram por encerrar o modelo original. A decisão envolveu demissões, encerramento de contratos e retorno à fase inicial da operação. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Do marketplace à reconstrução total

O negócio original operava como um marketplace que conectava startups a engenheiros freelancers e oferecia ferramentas com inteligência artificial para criação de sites e aplicativos. A empresa era descrita como lucrativa desde o primeiro dia e projetava multiplicar sua receita mensal.

Com o avanço dos modelos de linguagem, os fundadores passaram a avaliar o impacto estrutural da tecnologia sobre o setor de desenvolvimento. A leitura foi de que, se a capacidade de geração de código evoluísse rapidamente, a intermediação de desenvolvedores poderia perder relevância.

Foi nesse momento que metade da equipe acabou desligada, e o marketplace foi encerrado. A empresa voltou a operar com estrutura reduzida e foco exclusivo na criação de ferramentas baseadas em IA.

O novo produto e a avaliação de nove dígitos

A primeira solução lançada após a mudança permitia gerar componentes de aplicativos, como sistemas de login e calendários. Em abril de 2025, a empresa apresentou um produto voltado à criação de negócios digitais completos, incluindo sistemas de autenticação e pagamento, sem exigência de conhecimento técnico em programação.

Com o relançamento, a empresa passou a se chamar Anything. Duas semanas após o anúncio do novo produto, a receita anualizada atingiu US$2 milhões, segundo dados divulgados pela própria companhia.

Em setembro, após uma rodada de US$11 milhões, a startup foi avaliada em US$100 milhões.

