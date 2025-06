Eles criaram uma rede de frango frito com US$ 900. E venderam empresa por quase US$ 1 bilhão

A Dave’s Hot Chicken, rede americana de frango apimentado estilo 'Nashville', surgiu em 2017 com apenas US$ 900 e uma barraca improvisada em um estacionamento em East Hollywood. Agora a empresa é foi vendida por quase US$ 1 bilhão.

O negócio começou de forma modesta quando Arman Oganesyan, um comediante de 24 anos que ganhava apenas US$ 50 por noite, teve a ideia de vender frango frito picante.

Ele então convidou seus amigos de infância, Dave Kopushyan, um chef com experiência em restaurantes estrelados Michelin, e Tommy Rubenyan, para embarcar nesse projeto. Inicialmente, Kopushyan estava relutante.

"Frango? Eu nem gosto de frango", contou ele no podcast How I Built This with Guy Raz em 2024. Mas, depois de alguma insistência, o chef aceitou a proposta e o trio começou a testar receitas inspiradas no restaurante Howlin’ Ray’s, famoso em Los Angeles pelo estilo Nashville hot chicken.

Com um orçamento apertado, conseguiram reunir US$ 900 e montaram sua primeira operação em uma barraca improvisada, equipada com uma fritadeira de US$ 150, uma lâmpada de aquecimento para batatas e mesas emprestadas dos pais.

Na primeira noite, venderam apenas quatro refeições, todas para a namorada de Oganesyan e três amigas, faturando US$ 40. No entanto, cinco dias depois, a barraca chamou a atenção do crítico gastronômico Farley Elliott, do Eater Los Angeles, e a popularidade do negócio cresceu rapidamente. Em poucos meses, o trio já esgotava os estoques todas as noites. No final do segundo mês, começaram a receber um salário de US$ 10 mil cada, valor que, segundo Oganesyan, em entrevista à CNBC, foi "o maior que ele já viu na vida".

Em 2018, o negócio já havia se expandido o suficiente para incluir a primeira loja física, com a ajuda de Gary Rubenyan, irmão de Tommy.

De barraca a franquia global

A verdadeira virada ocorreu em 2019, quando um grupo de investidores comprou uma participação na empresa, com planos de transformá-la em franquia.

Entre os novos investidores estavam o atual CEO Bill Phelps, o ator Samuel L. Jackson, o apresentador e ex-jogador da NFL Michael Strahan, o produtor de cinema John Davis e o dono do Boston Red Sox, Tom Werner.

Sob a liderança de Phelps, a Dave’s Hot Chicken se expandiu rapidamente, com unidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e no Oriente Médio.

Em 2023, a rede gerou mais de US$ 600 milhões em vendas nos EUA, representando um crescimento de 57% em relação ao ano anterior, conforme dados da consultoria Technomic. A expectativa para 2025 é dobrar esse valor, atingindo US$ 1,2 bilhão em vendas.

Transação e futuro promissor

Embora os termos exatos da transação com a Roark Capital não tenham sido divulgados, os fundadores da empresa — Arman Oganesyan, Dave Kopushyan, os irmãos Rubenyan e Bill Phelps — continuarão com participações minoritárias e manterão suas funções na rede.

"O momento era absolutamente ideal. Estávamos em um ponto de virada, onde conseguimos uma avaliação incrível, e ainda havia muito espaço para crescimento - o cenário perfeito", disse Phelps.

