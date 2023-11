Eles criaram uma franquia para tratamento de hérnia de disco. Hoje, rede fatura R$ 70 milhões

Na semana passada, os fisioterapeutas Laudelino Risso e André Pêgas, fundadores da franquia Doutor Hérnia, estavam se preparando para a convenção de 10 anos da rede. O evento aconteceu no final de semana em Cascavel, no Paraná, e reuniu mais de 200 pessoas, entre franqueados e fisioterapeutas.

Desde 2013, a rede já realizou mais de um milhão de atendimentos e mantém um média de reabilitação de 95,7% dos casos.

Com uma técnica própria para tratamento de problemas de coluna, a rede chega a 130 unidades em 2023 — e já faturou R$ 70 milhões neste ano. A expectativa é terminar o ano com mais de 145 clínicas e R$ 83 milhões de faturamento.

O bom momento da rede está atrelado ao crescimento dos multifranqueados na rede. Hoje, 63% dos franqueados da Dr Hérnia tem mais de uma unidade.

Brechó, botox e mais: holding de Semenzato chega a 5.000 lojas e quer aportar R$ 200 mi em franquias

Como o negócio foi criado

Na faculdade de fisioterapia, Laudelino Risso se interessou pelo tratamento da coluna vertebral ao acompanhar as aulas de seu então professor Dr. André Pêgas. Os dois criarem afinidade fora do ambiente acadêmico e em 2005 começaram a trabalhar juntos na clínica de Pêgas.

Após oito anos trabalhando juntos e compartilhando muitos estudos e pesquisas, os dois conseguiram aprimorar e desenvolver um método de avaliação e tratamento individualizado para as patologias da coluna vertebral e então decidiram criar uma rede de clínicas para disseminar a técnica.

Shein adquire marca de moda britânica e aumenta presença global

O modelo de negócio

Risso afirma que este resultado se dá pela capacidade de treinar o fisioterapeuta, seguindo uma metodologia desenvolvida com base nas técnicas mais avançadas do mundo e principalmente pela experiência clínica que ambos puderam compartilhar ao longo destes anos.

“As pessoas têm o hábito de achar que ‘problema de coluna’ só se resolve com cirurgia. Nosso método vem mostrar o contrário, que é possível sim atingir bons resultados com a fisioterapia. Cada caso que entra em nossas clínicas, é tratado de forma individual e nosso método de tratamento só é determinado após avaliarmos os exames e a real situação de cada paciente”, conta Dr. André.

Pêgas explica que a reabilitação de hérnia de disco, pode ser concluída em até três meses de tratamento, que inclui ajuste mecânico, tratamento do disco e fortalecimento muscular.

“Uma vez que a coluna esteja estabilizada, o paciente consegue fazer praticamente tudo o que realizava antes. A maioria volta a ter qualidade de vida”, afirma.

A Doutor Hérnia oferece 11 tipos de serviços para a coluna, que podem variar entre oito e vinte e quatro sessões. O preço varia entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. O tratamento para hérnia de disco é o serviço mais procurado e representa 80% dos atendimentos realizados na rede.

Por que cada vez mais indústrias avançam para o varejo?

A empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão 2023

A franqueadora Dr Hérnia foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 29ª colocação na categoria de 2 a 5 milhões, com um crescimento de receita líquida de 56,39%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 2,52 milhões. Em 2022, subiu para R$ 3,94 milhões.

Em 2021, na primeira edição do ranking Negócios em Expansão, a empresa paranaense ficou na 9ª posição na categoria de 2 milhões a 5 milhões de reais, com alta de 150% na receita.

Quer ser informado quando começarem as inscrições para o ranking em 2024? Clique aqui e deixe seus contatos

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%.

Veja os resultados: