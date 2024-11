Eles criaram um negócio milionário para médicos que odeiam a burocracia

Nos últimos anos, o número de médicos no Brasil quase dobrou. Em 2010, eram cerca de 304 mil profissionais. Hoje, são 576 mil, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Essa expansão também trouxe uma nova geração de médicos, mais abertos à tecnologia e atentos à necessidade de aprender sobre gestão — algo que não está no currículo das faculdades de medicina.

“A faculdade ensina muito sobre saúde, mas nada sobre como tocar um consultório ou cuidar das próprias finanças”, diz Érico Melhado, sócio e diretor comercial da Doc Concierge.

Como a Doc Concierge funciona?

Fundada em 2017, em São Paulo, a Doc Concierge resolve as dores do dia a dia de médicos, como a burocracia de abrir uma empresa, lidar com impostos, organizar as contas e até cuidar do marketing. A ideia é simples: deixar o médico focar nos pacientes enquanto a empresa cuida do resto.

A Doc atende cerca de 1.500 clientes, entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. A maior parte está em São Paulo e Minas Gerais, mas a operação é remota, o que permite atender profissionais de todo o Brasil. O serviço custa a partir de R$ 300 por mês e pode passar de R$ 1.500 em pacotes mais completos, que incluem gestão financeira e estratégias de marketing.

Por trás da operação estão cinco sócios com perfis complementares: Alexandre Melhado, presidente do conselho; Claudio Granero, sócio de contabilidade; Renato Marques, sócio de finanças; Igor Cruvinel, sócio de investimentos; e Érico Melhado, responsável pelas áreas comercial e de marketing. Para garantir a qualidade, a Doc não terceiriza. Conta com uma equipe própria de 40 especialistas em áreas como contabilidade, planejamento financeiro e marketing. “É mais caro fazer assim, mas garante que o trabalho seja bem feito e que o cliente perceba a diferença”, diz Melhado.

A ideia nasceu em casa

A inspiração para o negócio veio de uma conversa em família. Érico Melhado, que era sócio de uma empresa de varejo, percebeu que sua irmã médica enfrentava dificuldade para lidar com as tarefas administrativas do consultório. “Meu pai sempre dizia que os médicos precisavam de ajuda com a burocracia. Ele queria fazer a contabilidade de amigos depois de se aposentar, mas eu enxerguei algo maior”, conta.

Inspirado por um modelo canadense chamado MD Financial, Melhado adaptou o conceito para o Brasil. Em vez de só fazer a contabilidade, a Doc oferece um serviço completo, do planejamento tributário ao marketing. Em 2018, no primeiro evento para apresentar o negócio, 150 médicos participaram. A receptividade confirmou o potencial da ideia.

Desde então, a Doc vem crescendo e adicionando novos serviços, sempre com foco nos desafios específicos do setor médico.

Um marketplace para crescer

A novidade mais recente da Doc é uma loja virtual ao estilo de um marketplace no site da empresa. Médicos podem escolher serviços avulsos ou pacotes montados para diferentes fases da carreira, desde residentes até donos de clínicas. “A loja online ajuda a gente a escalar o negócio sem perder o toque personalizado que os clientes valorizam”, diz Melhado.

O marketplace é só o começo. Entre os planos estão uma maquininha de cartão própria, um banco digital e até um portal para recrutamento de secretárias. Melhado explica a integração: “Imagine que o médico use a nossa maquininha e os dados já vão direto para o sistema contábil, que gera um relatório financeiro. É disso que estamos falando.”

A empresa também busca parcerias com hospitais e planos de saúde. Em uma delas, oferece serviços financeiros para médicos em troca de benefícios, como a realização de mais cirurgias em hospitais parceiros.

O futuro

Com previsão de faturar R$ 8 milhões em 2024, a Doc Concierge segue em ritmo de crescimento. A expectativa é que o marketplace impulsione as receitas em pelo menos 10% no próximo ano.

Segundo Melhado, o segredo está em combinar atendimento personalizado com ferramentas digitais. “Fazemos o que os médicos precisam sem complicar. Esse é o caminho que nos permite crescer de forma saudável e consistente”, afirma.