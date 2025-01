Eles criaram um negócio milionário ao atacar a maior dor do RH

O mercado brasileiro de recursos humanos movimenta 18 bilhões de reais por ano, mas enfrenta desafios antigos: processos de recrutamento demorados, contratações que falham em menos de um ano e a insatisfação de candidatos com sistemas automatizados de seleção.

Foi nesse cenário que surgiu a Talentflix, uma HRTech com sede em São Paulo, fundada em 2023 por Alexandre Abreu e Ana Piccardo. O objetivo é claro: oferecer um recrutamento mais ágil, estratégico e humanizado, combinando tecnologia e expertise humana.

“Nossa proposta é equilibrar o uso de tecnologia com a análise humana. A automação tem um limite, e o mercado perdeu muito talento ao depender exclusivamente de algoritmos que não consideram o fator humano”, afirma Abreu, CEO da empresa.

A Talentflix funciona com um modelo de negócios baseado em assinaturas, que já representa 70% de sua receita. Empresas contratam pacotes que incluem recrutamento e desenvolvimento de talentos, com custos diluídos ao longo do ano.

Além disso, a startup oferece serviços sob demanda, como treinamentos, workshops e até mentoria para candidatos em transição de carreira. “Mais do que preencher vagas, nossa missão é transformar cada conexão profissional em uma história de sucesso”, reforça Piccardo, COO da Talentflix.

Com mais de 80 clientes atendidos, incluindo marcas como Accor, Ana Couto e Havanna, a Talentflix registra crescimento expressivo. Entre 2023 e 2024, a receita aumentou 5,3 vezes, e a projeção para 2025 é alcançar 4 milhões de reais em faturamento.

Fundada a partir de uma dor do mercado

A ideia da Talentflix nasceu da experiência acumulada de seus fundadores no mercado de RH. Alexandre Abreu, ex-executivo da Loft, Brookfield e St Marché, passou mais de uma década liderando equipes em startups e grandes empresas. Ana Piccardo, por sua vez, traz uma trajetória focada em recursos humanos em companhias como Nestlé, Vale e Gafisa.

Desde o início, os sócios queriam resolver duas grandes dores do setor. A primeira é o alto índice de falhas nas contratações: dois em cada três profissionais não permanecem no emprego por mais de um ano. A segunda é o impacto negativo da automação em massa, que filtra candidatos de maneira pouco criteriosa.

“Os processos de recrutamento são muito rasos. Falta compreensão sobre a cultura das empresas e alinhamento real com os candidatos. Isso resulta em contratações frustradas, que geram custos elevados e atrasos nos projetos das empresas”, diz Abreu.

Para enfrentar esses problemas, a Talentflix combina uma abordagem personalizada com ferramentas tecnológicas.

A startup utiliza sistemas low-code para automatizar partes do processo, como triagem inicial de currículos e gestão de dados. Mas a seleção final é feita por recrutadores especializados.

“A tecnologia é um meio, não o fim. Sempre teremos pessoas analisando e garantindo que os candidatos estejam alinhados ao perfil técnico e cultural da empresa”, explica Piccardo.

O modelo de assinatura e o impacto nos custos

O principal diferencial da Talentflix é o modelo de assinatura, que oferece previsibilidade financeira para os clientes e acessibilidade para empresas menores.

A assinatura permite contratar pacotes de serviços que incluem desde recrutamento até ações de desenvolvimento, como treinamentos e capacitação de líderes.

“Nosso modelo é mais eficiente e até 50% mais barato do que consultorias tradicionais, que cobram, em média, de dois a três salários por vaga preenchida. Com a assinatura, diluímos os custos e garantimos agilidade no preenchimento das posições”, explica Abreu.

Além disso, a Talentflix oferece uma garantia de reposição de até seis meses para profissionais que não se adaptam ou deixam o cargo. “Essa é uma das maneiras de mostrar que estamos comprometidos com a qualidade do processo. Nossa taxa de reposição, no entanto, é inferior a 10%, o que reforça a assertividade do nosso trabalho”, diz Piccardo.

Para startups e pequenas empresas, o modelo é especialmente vantajoso. “Hoje, muitas empresas em estágio inicial não têm recursos para montar uma área interna de RH ou contratar consultorias tradicionais. Nosso serviço oferece acesso a soluções completas por um custo menor, permitindo que essas empresas cresçam de forma estruturada”, acrescenta o CEO.

Casos de sucesso

Entre os clientes atendidos, destaca-se o case de uma agência que enfrentava dificuldades para contratar profissionais de tecnologia.

“Eles haviam tentado preencher a vaga três vezes com outras consultorias, mas os contratados não permaneciam. Quando chegamos, fizemos uma imersão no negócio e percebemos que o perfil buscado não era de um PO, como eles imaginavam, mas de um CTO. Essa consultoria foi essencial para encontrar o profissional certo”, conta Abreu.

Com o suporte da Talentflix, a agência contratou um executivo sênior que permanece na posição há mais de um ano e trouxe resultados significativos para o negócio. “Isso demonstra que nosso diferencial é não seguir o processo padrão, mas entender o cliente e atuar de forma consultiva”, explica o CEO.

Outro destaque é a parceria com a Accor, que demandava agilidade para preencher vagas em suas redes de hoteis. A Talentflix entregou uma lista selecionada em tempo recorde, utilizando ferramentas de triagem tecnológica e uma curadoria criteriosa de recrutadores.

Expansão para desenvolvimento de talentos

Além do recrutamento, a Talentflix tem investido na frente de desenvolvimento organizacional. Desde junho de 2024, com a chegada de Ana Piccardo como sócia, a empresa começou a oferecer serviços como treinamento de lideranças, workshops e mentorias.

“Capacitamos gestores para conduzir entrevistas mais assertivas e livres de preconceitos. Também ajudamos as empresas a criar programas de inclusão e retenção de talentos, porque sabemos que não basta contratar: é preciso desenvolver e engajar”, explica Piccardo.

Outra novidade é a expansão para atender profissionais em transição de carreira. A empresa lançou serviços de recolocação e mentoria individual, com foco em apoiar candidatos que buscam uma nova oportunidade no mercado.

Desafios e planos futuros

Apesar do crescimento acelerado, a Talentflix enfrenta desafios típicos de startups. Um deles é a necessidade de investir em tecnologia para sustentar a expansão. “Estamos avaliando uma rodada de captação para desenvolver novas ferramentas e consolidar nosso ecossistema de soluções. Mas queremos fazer isso de forma planejada, no momento certo”, afirma Abreu.

Entre os projetos para 2025, está o lançamento de uma plataforma que une recrutamento e desenvolvimento. A ideia é permitir que candidatos tenham acesso a mentorias, avaliações de carreira e ferramentas para melhorar seus currículos diretamente pela Talentflix.

“Nossa visão é criar uma experiência completa para empresas e candidatos, conectando todos os pontos do processo de recrutamento e crescimento profissional”, diz Piccardo.

Outro objetivo é dobrar a base de clientes, expandindo para setores como tecnologia, saúde e varejo. “Temos potencial para nos consolidar como a maior HRtech do Brasil em soluções personalizadas. Isso depende de continuarmos entregando qualidade, rapidez e um atendimento humanizado”, diz Abreu.