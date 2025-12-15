Eles criaram um jogo para animar a família — agora estão a caminho de faturar US$ 5 milhões

O que começou como uma brincadeira entre familiares em meio ao isolamento da pandemia transformou-se, em cinco anos, em uma operação de US$ 12,5 milhões em receita acumulada.

A empresa de jogos McMiller, fundada pelos ex-atores David McGranaghan e Julian Miller, com sede em Los Angeles, encontrou um modelo de negócios lucrativo e escalável, com produtos de margem alta e controle direto da cadeia de distribuição.

A empresa surgiu em 2020, quando o casal decidiu transformar jogos caseiros criados para animar as festas de fim de ano em produtos comerciais. A aposta foi certeira.

O primeiro lançamento, It’s Bananas, vendeu quase US$ 1 milhão em seu primeiro ano, e desde então, mais de 650 mil unidades foram comercializadas, segundo os fundadores. Só em 2025, a empresa projeta US$ 5 milhões em faturamento, com lucro estimado em US$ 750 mil. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Margem alta e canal direto: os pilares do crescimento

Parte do sucesso da McMiller está na estrutura financeira inteligente do negócio. Com um custo unitário de US$ 3 e preço de venda médio de US$ 23,99, os jogos entregam margens operacionais acima da média do setor, o que chamou a atenção dos investidores no programa Shark Tank.

Durante a apresentação no reality, os fundadores buscaram um investimento de US$ 200 mil em troca de 5% da empresa, avaliando a companhia em US$ 4 milhões. Inicialmente, os "sharks" demonstraram ceticismo com a proposta, principalmente por grande parte da receita vir de um único produto.

Mas os números fizeram efeito. "Santo Deus!", exclamou o investidor Daymond John, ao ouvir os dados de faturamento.

Barbara Corcoran, Lori Greiner, Kevin O’Leary e Daniel Lubetzky disputaram uma fatia do negócio. Ao final, os empreendedores aceitaram um acordo com Lubetzky: US$ 200 mil por 9% de participação, com retorno por unidade vendida até o valor ser recuperado.

Quando dizer ‘não’ é uma decisão estratégica

Apesar do acordo televisionado, McGranaghan e Miller decidiram não seguir com o investimento. Após a gravação, a empresa recebeu grandes encomendas de grandes varejistas, o que alterou a estratégia de expansão e reduziu a necessidade de capital externo naquele momento.

O episódio é um exemplo direto de governança e autonomia financeira em empresas em crescimento. Ao recusarem o investimento mesmo após exposição em rede nacional, os fundadores optaram por preservar o controle da operação, priorizando decisões baseadas em maturidade de caixa e timing de mercado.

